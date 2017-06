Russischer Senator hält Tod von IS-Chef für wahrscheinlich

Bereits Mitte Juni wurde in den Medien über den Tod des IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi spekuliert. Nun gibt es neue Anhaltspunkte aus Russland.

Moskau - Ein führender russischer Verteidigungspolitiker hält den Tod von Terroristenchef Abu Bakr al-Bagdadi für höchst wahrscheinlich. „Wenn der Verteidigungsminister dem Präsidenten vom Tod des Chefs des Islamischen Staates (IS) berichtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch“, sagte der Senator Viktor Oserow am Freitag in Moskau. Diese Information sei fast zu 100 Prozent sicher, sagte er der Agentur Interfax. Das russische Verteidigungsministerium hatte am 16. Juni mitgeteilt, dass Al-Bagdadi möglicherweise Ende Mai bei einem Luftangriff in Syrien getötet worden sei. Die Information werde noch geprüft, hieß es.

dpa