Mainz - Einer der wichtigsten Themenpunkte des „heute journal“ am Mittwoch, 15. Januar: die aktuelle Lage Russlands und der Rücktritt von Ministerpräsident Dmitri Medwedew und seiner Regierung. Nach Darlegung der Faktenlage konnte Moderator Christian Sievers nicht mehr an sich halten und erzählte einen Witz über Wladimir Putin.

Nach dem überraschenden Rücktritt vom Dmitri Medwedew am Mittwoch soll schon ein Nachfolger gefunden sein. Michail Mischustin, Leiter der Steuerbehörde, ist wohl der Wunschkandidat des Präsidenten. Für das russische Volk ist der 53-Jährige jedoch eher ein Unbekannter, das zeigten Interviews mit dem ZDF.

Wie sehr Putin bei der Sache seine Finger im Spiel hat, wollte der Moderator mit einem Witz verdeutlichen. „Ich hab noch einen alten russischen Witz“, begann Christian Sievers. „Putin und Medwedew gehen zusammen ins Restaurant. Der Kellner fragt Putin: ,Was möchten Sie gerne essen?‘ Putin: ,Ein Kotelett.‘ Der Kellner fragt: ,Und die Beilage?‘ Putin sagt: ,Die Beilage nimmt auch Kotelett.‘“ Der ZDF-Moderator fügte hinzu: „Witze sagen viel über die Realität.“

Auf der Plattform Twitter häuften sich während der Sendung verschiedene Meinungen zum Witz von Moderator Christian Sievers. „Geht es noch peinlicher?? Der Moderator vom heute journal erzählt einen Putin-Witz. Der zudem noch unter Mario-Barth-Niveau liegt“, schreibt eine Userin. „Ein Putin-Witz im ‚heute journal‘. Jan Böhmermann ist heute wohl der zuständige Nachrichten-Redakteur?!“, twittert eine weitere Zuschauerin. „Für so einen Witz bezahl ich gern den Rundfunkbeitrag“, ist die Meinung einer Userin.

