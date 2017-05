Schleswig-Holstein: Grünen-Parteirat empfiehlt „Jamaika“-Verhandlungen

Der Parteirat der Nord-Grünen hat sich für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP für eine neue Landesregierung in Schleswig-Holstein ausgesprochen.

Kiel - Er sprach die Empfehlung für Verhandlungen über ein sogenanntes „Jamaika“-Bündnis am Montagabend in Kiel mit neun Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung aus. Entscheiden wird aber am Dienstag in Neumünster ein Grünen-Parteitag. Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold zeigte sich zuversichtlich, einen Koalitionsvertrag aushandeln zu können, der auch eine Grüne Handschrift tragen werde.

dpa