Schottland beantragt offiziell erneutes Unabhängigkeitsreferendum

London - Schottland hat am Freitag offiziell in London den Antrag auf die Abhaltung eines erneuten Unabhängigkeitsreferendums eingereicht. Das gab die schottische Regierung bekannt.

„Die britische Regierung hat entschieden, Schottland nicht nur aus der Europäischen Union zu führen, sondern auch aus dem Europäischen Binnenmarkt“, sagte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon in einer Videomitteilung zur Begründung.

Watch First Minister @ScotGovFM @NicolaSturgeon on why she is formally asking for powers to hold a second independence referendum pic.twitter.com/rrg9ruxR6Q — Scottish Government (@scotgov) March 31, 2017

"Das schottische Volk muss das Recht haben, über seine eigene Zukunft zu entscheiden", betonte sie in einem Schreiben an die britische Premierministerin Theresa May.

First Minister @NicolaSturgeon formally asks the Prime Minister for powers to hold a second independence referendum https://t.co/Yq2ihkEj8A pic.twitter.com/HeJIPsVSZ0 — First Minister (@ScotGovFM) March 31, 2017

Eine klare Mehrheit der Schotten hatte sich beim Brexit-Referendum im vergangenen Jahr für einen Verbleib Großbritanniens in der EU ausgesprochen. Sturgeon forderte daher einen Sonderstatus für Schottland nach dem Brexit. May lehnt das ab.

Erst am Dienstag hatte Sturgeon vom Parlament in Edinburgh mit einer Mehrheit von 69 zu 59 Stimmen die Vollmacht für Gespräche mit London über ein Unabhängigkeitsreferendum erhalten. Sturgeon will ihre Landsleute zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 abstimmen lassen. Ohne die Zustimmung aus London kann es keine rechtlich bindende Volksabstimmung in Schottland geben.

Downing Street bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Eingang einer E-Mail. Bislang hatte sich Premierministerin May stets gegen ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum ausgesprochen: „Jetzt ist nicht die Zeit.“ Sie will eine Volksabstimmung auf keinen Fall noch während der zweijährigen Austrittsverhandlungen mit der EU zulassen. Sturgeon kündigte für diesen Fall an, dem schottischen Parlament in wenigen Wochen weitere Schritte vorzuschlagen.

afp/dpa