Schüsse in US-Synagoge: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Mehrere Opfer

+ © dpa / Matt Rourke Schüsse in einer US-Synagoge: Der mutmaßliche Schütze wurde nach der Tat festgenommen. (Symbolbild) © dpa / Matt Rourke

In einer Synagoge in den USA hat ein Mann das Feuer eröffnet. Er verletzte mehrere Menschen in dem Gotteshaus. Die Polizei ergreift den mutmaßlichen Schützen.