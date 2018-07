Scotland Yard findet Behälter mit Nervengift Nowitschok

Polizisten stehen in einer Straße, im Rahmen der Ermittlungen im Fall ein Paares, das mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt kam. Die 44-jährige Frau aus Amesbury war Sonntagabend im Krankenhaus gestorben.

Die britische Polizei hat den Behälter gefunden, durch den zwei Briten mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt kamen.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Behälter wurde in Amesbury gefunden. Dort kam ein Paar mit dem Nervengift Nowitschok in Kontakt. Die 44-jährige Frau aus Amesbury war Sonntagabend im Krankenhaus gestorben. In der Klinik in Salisbury hatte sie gut eine Woche zusammen mit ihrem 45-jährigen Lebensgefährten gelegen, der weiter in einem kritischen Zustand ist.

Weitere Informationen folgen.

