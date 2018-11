Seehofer kündigt halben Rücktritt an - Gabriel fühlt sich an Klamauk-Filme erinnert

Als CSU-Chef will er abtreten, als Innenminister wohl noch nicht: Horst Seehofer hat mit seiner Ankündigung einmal mehr viele überrascht. Am Freitag ist er nun konkret geworden. Der News-Blog.

Anfang 2019 wird Horst Seehofer als CSU-Vorsitzender abtreten, als Innenminister aber bleiben.

CSU-Politikerin Barbara Stamm sorgt sich um sein Lebenswerk. Eine Umfrage macht den Willen der Bürger offensichtlich.

Laut Umfragen wünschen sich die Bürger vermehrt auch Seehofers Rücktritt als Innenminister.

18.10 Uhr: Seit heute ist es offiziell: Horst Seehofer lässt von seinem Amt als CSU-Chef - Bundesinnenminister bleibt Seehofer aber. Eine Größe der deutschen Politik hat angesichts des „Halb-Abschieds“ nur Spott übrig: Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel verglich die Situation in einem Tweet vom Freitagnachmittag mit Klischee-Szenen aus alten Klamauk-Filmen.

„Horst Seehofers Rücktritts-Springprozession - eins vor, zwei zurück - erinnert mich an eine alte Stummfilm-Komödie“, schrieb Gabriel: „Da gab es auch immer jemanden der den Ausgang nicht fand.“ Gabriels drastische Folgerung: „Seehofer macht Politik zur Klamotte. Nur ist das nicht zum Lachen, sondern eher zum Heulen.“

14.25 Uhr: Trotz aller früheren Streitigkeiten hat Kanzlerin Angela Merkel CSU-Chef Horst Seehofer nach dessen angekündigtem Rücktritt für seine Arbeit gedankt. „Ich habe Horst Seehofers Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen und danke ihm für 10 Jahre intensive Zusammenarbeit“, ließ die CDU-Chefin auf ihrer Facebook-Seite mitteilen. Zwischen den beiden Parteichefs hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder große Meinungsunterschiede bei wichtigen Themen gegeben. Insbesondere Merkels Asylpolitik hatte der CSU-Chef immer wieder massiv attackiert.

13.21 Uhr: Gleichlautende Aussagen von Söders CSU-Heimatbezirksverband Nürnberg-Fürth-Schwabach, aus Mittelfranken und aus Schwaben ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten. „Markus Söder ist der beste Kandidat für das Amt des CSU-Parteivorsitzenden“, sagte Michael Frieser, CSU-Bezirksverbandschef Nürnberg-Fürth-Schwabach. Justizminister Georg Eisenreich betonte, dass auch im Bezirk München die Mitglieder mehrheitlich für Söder stimmten.

11.32 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Verdienste von CSU-Chef Horst Seehofer nach dessen Rücktrittserklärung gewürdigt. „Respekt für die Entscheidung von Horst Seehofer. Er hat die Partei in schwierigen Zeiten als Vorsitzender übernommen und sie über zehn Jahre mit großem Einsatz geführt“, teilte er am Freitag via Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Danke für diese Leistung für unsere CSU und für Bayern.“

Respekt für die Entscheidung von Horst Seehofer. Er hat die Partei in schwierigen Zeiten als Vorsitzender übernommen und sie über 10 Jahre mit großem Einsatz geführt. Danke für diese Leistung für unsere CSU und für Bayern. — Markus Söder (@Markus_Soeder) 16. November 2018

Seehofers Rücktritt vom CSU-Vorsitz: Macht‘s jetzt Markus Söder?

10.56 Uhr:

Nach dem angekündigten Rücktritt von CSU-Chef Horst Seehofer fordert der CSU-Bezirksverband Oberpfalz den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zur Nachfolge auf. „Aus meiner Sicht ist es nun wichtig, beide Spitzenfunktionen - Ministerpräsident und Parteichef - wieder zusammenzuführen. Ich würde mir wünschen, dass Markus Söder nun baldmöglichst seine Kandidatur für den Vorsitz erklärt“, sagte der Chef des CSU-Bezirksverbandes und bayerische Finanzminister, Albert Füracker, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Eine Kandidatur von EU-Parlamentarier Manfred Weber für den CSU-Vorsitz hält Füracker nicht für notwendig: „Manfred Weber hat unsere vollste Unterstützung für seine EVP-Spitzenkandidatur und sein Ziel, Kommissionspräsident zu werden. Das ist nicht nur für die CSU eine großartige Chance, sondern ein Aufbruchsignal der Erneuerung für die Europäische Union. Manfred Weber wird daher auch ohne den Parteivorsitz die Zukunft der CSU entscheidend mitprägen.“

10.45 Uhr:

Auch ohne das Amt des CSU-Chefs kann Horst Seehofer laut Ex-Parteichef Edmund Stoiber Bundesinnenminister bleiben. „Er kann ein guter Innenminister sein, auch ohne den Parteivorsitz innezuhaben“, sagte Stoiber der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). Jeder Innenminister habe in einem Kabinett einen besonderen Einfluss, weil die innere Sicherheit ein überragendes Gut sei. Der teilweise Rückzug Seehofers sei allerdings nicht optimal gelaufen. „Der Abgang aus der Politik ist nie einfach, aber letztlich war der Wunsch nach einem Generationswechsel in der Partei zu groß.“ Es sei nicht leicht, den richtigen Zeitpunkt zu finden.

Für Stoiber ist zudem klar, dass Ministerpräsident Markus Söder jetzt auch den CSU-Vorsitz anstreben müsse. „Ich war immer der Meinung, dass der Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten in eine Hand gehören, wie bei Strauß, Seehofer und mir.“ Das sei auch eine Frage der Autorität bei bundespolitischen oder internationalen Verhandlungen und Gesprächen.

Horst Seehofer legt Zeitpunkt seines Rücktritts fest

10.30 Uhr: Seehofers Mitteilung ist da: „Das Jahr 2019 soll das Jahr der Erneuerung der CSU sein. Ich werde deshalb für den 19. Januar 2019 zu einem Sonderparteitag der CSU mit Neuwahl des Parteivorsitzenden einladen. Zu diesem Zeitpunkt werde ich mein Amt als Parteivorsitzender zur Verfügung stellen. Auf dem Sonderparteitag wird die Parteibasis ausreichend Gelegenheit erhalten darüber zu diskutieren, wie die CSU wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen kann. Zur Vorbereitung des Sonderparteitags wird am 17. Dezember 2018 eine Vorstandssitzung der CSU stattfinden.“

Seehofer verkündet soeben: Rücktritt zum 19. Januar, an diesem Tag Sonderparteitag. "2019 soll Jahr der Erneuerung der #CSU sein." — Chr Deutschländer (@CDeutschlaender) 16. November 2018

Bittere Umfrage für Horst Seehofer: Deutschlandtrend zeichnet eindeutiges Bild

9.46 Uhr:

Wichtige Meldung vor der Meldung über seinen Rücktritt: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schließt Abschiebungen von Straftätern und Gefährdern nach Syrien nicht mehr aus. "Das ist bei uns im Ministerium in der strengen Prüfung", sagte der Minister den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagsausgaben).

Unterstützung erhielt er vom sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU). "Sofern es die Sicherheitslage erlaubt, müssen Gefährder und Straftäter auch nach Syrien abgeschoben werden können", sagte Wöller dem Redaktionsnetzwerk. Die Innenministerkonferenz werde sich mit dem aktuellen Lagebericht des Auswärtigen Amts für Syrien befassen.

9.05 Uhr: Mit der Arbeit von Innenminister Horst Seehofer (CSU) sind nur noch 20 Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden. Das ist der niedrigste Wert, der für den CSU-Chef im "Deutschlandtrend" je gemessen wurde. 73 wollen seinen Rücktritt als Innenminister.

7.49 Uhr: Am Montag bestätigte er zwar Berichte, dass er als CSU-Chef zurücktreten werde, nannte aber keine Details. Seither war zu diesem Thema von ihm nichts mehr zu hören. Heute nun will er sich endlich erklären - nicht nur die CSU wartet gespannt darauf.

Die News zu Seehofers Rücktritt vom Donnerstag

16.28 Uhr: Ein heikler Termin steht am Freitag auch Angela Merkel bevor: Die Kanzlerin reist knapp ein Vierteljahr nach einem Tötungsfall und folgenden fremdenfeindlichen Demonstrationen und Übergriffen nach Chemnitz. Es sind Demonstrationen angekündigt, die sächsische Polizei erhält Unterstützung aus anderen Bundesländern. Mehr erfahren Sie in unserem Ticker zum Thema.

16.00 Uhr: Horst Seehofer macht es mal wieder spannend: Auch laut einem Tweet des Welt-Journalisten Manuel Bewarder hat der Bundesinnenminister für Freitagvormittag eine „Mitteilung“ angekündigt. Worum es gehen soll blieb angeblich unklar. Denkbar wäre vieles - auch Neuigkeiten zu Seehofers eigener Zukunft als Minister und CSU-Chef. Der Merkur.de* hatte bereits darüber berichtet.

Mehrere Minuten lang setzt sich Seehofer nach der Pressekonferenzen zu Journalisten. Kameras sind schon abgebaut. Kündigt für Freitag, später Vormittag eine Mitteilung an. Worüber? Alles offen. @welt pic.twitter.com/u6uwGpeVpC — Manuel Bewarder (@manuelbewarder) 15. November 2018

15.15 Uhr: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will nicht neuer CSU-Chef werden. „Ich hatte gestern nicht vor, mich am Wettbewerb um die Nachfolge von Horst Seehofer als Parteivorsitzender zu beteiligen. Daran hat sich heute nichts geändert“, sagte er dem Münchner Merkur. Dobrindt dementierte damit wie zuvor die CSU einen Bericht, wonach Seehofer Dobrindt als möglichen Parteichef ins Spiel bringt. Das ZDF hatte berichtet, Seehofer fordere von Dobrindt, man müsse „doch mal was riskieren“. Seehofer sagte laut seinem Generalsekretär: „Das ist Schmarrn.“

Seehofer stellt Verfassungsschutzchef und Nachfolger Maaßens Haldenwang vor - kein Wort zur Zukunft

14.00 Uhr: Horst Seehofer stellt nun den neuen Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang vor. Gespannt dürfen wir sein, ob er sich schon heute über seine Zukunft äußern wird.

+++ Seehofer zeigt sich überzeugt, „dass Haldenwang den erfolgreichen Weg des Verfassungsschutzes fortsetzen wird und das Amt zu vertrauensvoller Arbeit zurückfinden wird“.

+++ Seehofer stellt Haldenwangs Kompetenz heraus. Erklärt, wie er sich Respekt über Jahre erarbeitet hat. Den Austausch mit den Ländern soll Haldenwang verstärkt fortführen. Der Innenminister zeigt sich überzeugt, dass Haldenwang die Bundesrepublik gut schützen wird.

+++ Haldenwang dankt Seehofer, den vielen Behörden, den Journalisten „für die wohlwollenden Worte in den vergangenen Wochen“. Nach der Medienschelte Maaßens will er damit wohl einen Akzent setzen. Das alles gebe ihm Rückenwind.

+++ Deutschland sei ein sicheres und freies Land. Das müsse jedoch erarbeitet und verteidigt werden. Gerade im Rechtsextremisten seien gefährlich, sie seinen auf dem Radar. Der islamistische Terrorismus sei die größte Gefahr für Deutschland. Auch die Cyberattacken will er nicht unterschätzen.

+ Pk Innenminister Seehofer. © dpa / Michael Kappeler

+++ Wie steht Haldenwang zur AfD? Die Länder hätten Material zur AfD vorgelegt. Bis Ende des jahres will man es auswerten und dann über den Umgang mit der AfD entscheiden.

+++ Seehofer erklärt, dass es eine Prüfung darüber geben werde, ob es weitreichende Konsequenzen für Maaßen gibt.

+++ Seehofer befugt auch Haldenwang eigens Pressearbeit leisten zu dürfen. Zu Maaßens Zitat, es gebe „linksradikale Kräfte“ innerhalb der SPD wollte sich Haldenwang nicht äußern. Seehofer befindet lachend: „Schon mal sehr gut.“

+++ Knaller am Ende: „Ich hab 'ne rote Brille und ich trage keine Weste“, sagt Haldenwang dazu, was ihn von Maaßen unterscheide.

+++ Wir müssen uns gedulden bis morgen. Seehofer wird keine Frage zu seiner Zukunft oder zum ZDF-Bericht gestellt. Morgen werden wir dann voraussichtlich mehr darüber erfahren.

„Unsinn“: Seehofer-Sprecher dementiert ZDF-Bericht

13.12 Uhr: Auch Seehofers Sprecher bezeichnete die ZDF-Meldung mittlerweile gegenüber dem Münchner Merkur* als „Unsinn“.

12.50 Uhr: Wie der Münchner Merkur erfuhr, will sich CSU-Chef Horst Seehofer am Freitag zu seinen Plänen äußern. In einem Gespräch mit Markus Blume bezeichnete er jedoch die ZDF-Meldung, wonach er Landesgruppenchef Dobrindt zur Kandidatur für den Vorsitz der Partei auffordern wolle, als „Schmarrn“.

Seehofer will sich am Freitag zu seinen Plänen äußern. Er hat eben mit Generalsekretär Markus Blume telefoniert und die Meldung über Dobrindt als „Schmarrn“ bezeichnet. — MSchier (@mikeschier) 15. November 2018

Horst Seehofer fordert offenbar Dobrindt zu Kandidatur gegen Söder auf

11.55 Uhr: Horst Seehofer soll Alexander Dobrindt zur Kandidatur für den CSU-Vorsitz auffordern. Das berichtet das ZDF. Das kommt doch sehr überraschend. Dobrindt schien aus dem Rennen um den Chefsessel in München ausgeschieden, alles lief auf einen Kampf Weber gegen Söder zu. Doch selbst zwischen diesen beiden hatte sich seit ein paar Tagen angedeutet, dass es auf Söder hinauslaufen werde.

+ Dobrindt und Seehofer. © dpa / Kay Nietfeld

Am Freitag will sich Seehofer zu seiner Zukunft erklären - aber nur schriftlich, erfuhr das ZDF offenbar aus der Koalition. Er bringt darin demnach Dobrindt als Kandidaten für den CSU-Vorsitz ins Spiel. In München reagierte man überrascht auf die Nachricht.

Laut ZDF fordert Seehofer Dobrindt - derzeit Landesgruppen-Chef der CSU im Bundestag - trotz seines Unwillens zur Gegenkandidatur auf. Er wisse auch, so Seehofer, dass Dobrindt die Herzen der CSU nicht so zufliegen, aber man müsse "doch mal was riskieren". Sollte sich das bewahrheiten, wäre das die nächste Spitze gegen Söder, den er immer als seinen Nachfolger verhindern wollte. "Ich habe es doch auch gemacht. Ich bin doch auch gegen Erwin Huber angetreten und habe verloren. Hat es mir etwa geschadet?", wird Seehofer im ZDF-Bericht zitiert.

Am Freitag will sich #Seehofer zu seiner Zukunft erklären - aber nur schriftlich, erfuhr das @ZDF aus der Koalition. Er bringt #Dobrindt als Kandidaten für den #CSU-Vorsitz ins Spiel. https://t.co/7xLsuykiE0 — ZDF heute (@ZDFheute) 15. November 2018

Am vergangenen Wochenende hatte Seehofer auf einem Treffen der CSU-Parteispitze angekündigt, dass er in Kürze vom Parteivorsitz zurücktreten werde. Wann allerdings, sagte er nicht. Dass will er nun morgen verkünden. Wohl auch, wie es mit ihm als Bundesinnenminister weitergehe.

Rücktritt von Horst Seehofer: Drastische Umfrage-Schlappe

11.39 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer wird seinen Posten wohl Anfang 2019 räumen. Laut dem aktuellen RTL/n-tv Trendbarometer begrüßen das 75 Prozent der Befragten. Die von Forsa durchgeführte Studie zeigt zudem, dass sich viele (61 Prozent) auch den baldigen Rücktritt vom Amt des Innenministers in Berlin wünschen. Lediglich jeder dritte Befragte nahm die Meldung, dass er das Amt behalten wolle, positiv auf. Allerdings findet „nur“ gut die Hälfte der Unions-Anhänger, Seehofer sollte als Bundesinnenminister aufgeben. Lediglich auf Seiten der FDP- und AfD-Wähler glaubt eine Mehrheit, der CSU-Politiker sollte sein Amt weiter ausführen. Vor allem Anhänger der Grünen wünschen sich Seehofers Abgang aus beiden Ämtern mit jeweils Zustimmungszahlen jenseits der 90 Prozent.

Stamm fürchtet: „Seehofer verspielt sein Lebenswerk“ - und gibt ihm einen Rat

7.00 Uhr: Barbara Stamm forderte in der Münchner Runde am Mittwoch eine personelle Neuaufstellung ihrer Partei und rät Seehofer in Würde zurückzutreten, um sein Lebenswerk nicht zu verspielen. Sie sagte: „Eine Empfehlung an Horst Seehofer wäre, dass er selbst wissen muss, ob er es sich selbst noch antun will. Er hat es in der Hand. Ich würde ihm wünschen, dass er es mit Anstand und Würde über die Bühne bringen kann.“

Auf die Nachfrage von Moderator Christian Nitsche, ob Horst Seehofer so sein Lebenswerk verspiele, antwortet die ehemalige Landtagspräsidentin: „Ja. Wenn sich das weiter so darstellt, kann ich mir schlecht vorstellen, dass er da in Anstand und Würde rauskommt.“

Vorher erinnerte die CSU-Politikerin daran, dass es nicht der Parteivorsitzende der CSU alleine war, der eine Strategie gegen Kanzlerin Angela Merkel hatte: „Nachdem ich ja auch kontinuierlich im CSU-Vorstand dabei gewesen bin, muss ich der fairnesshalber sagen, dass das nicht Horst Seehofer alleine war, der hier die Strategie gegen Merkel gefahren hat. Also das waren schon mehrere gewesen und ich habe selbst auch immer ein Stück weit darunter gelitten, dass wir oft auch so einseitig Position bezogen haben, dass wir hier in dieser Frage auch nicht in einer stärkeren Bandbreite aufgetreten sind. Der Dialog wurde immer schwieriger im Vorstand und es wäre besser gewesen, wenn wir insgesamt auch mehr aufeinander gehört hätten. Das muss man im Nachhinein auch sagen.“

+ Horst Seehofer. © dpa / Ralf Hirschberger

Seehofer-Vertrauter schießt gegen Merkel, Söder und Medien

Unterstützung für Horst Seehofer: Hans-Jürgen Binner, laut SZ, ein Freund und als CSU-Ortschef auch so etwas wie sein Strippenzieher in der Heimat Gerolfing bei Ingolstadt, erklärte der Zeitung über den baldigen Seehofer-Rückzug: „Ich spüre schon eine gewisse Traurigkeit. Erschreckend ist, wie wenig Solidarität sich in der Partei zeigt.“ Beide sollen sich seit 45 Jahren kennen.

Schuld am Image-Absturz seien vor allem Söder, Merkel und die Medien: „Alle haben einen Sündenbock gebraucht, und in Horst Seehofer haben sie ihn gefunden. Er wurde systematisch demontiert. Das war teilweise schäbig. Ich würde mir wünschen, dass sich auch andere in der CSU an der eigenen Nase packen. Das Problem war gewiss nicht nur Horst Seehofer. Er hat in der Flüchtlingskrise früh erkannt, dass man die Menschen nicht überfordern darf. Das hat er zum Beispiel Merkel voraus.“

Trotz CSU-Rücktritt: Merkel äußert sich diplomatisch zu Zukunft Seehofers als Minister

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich diplomatisch zur Zukunft von Horst Seehofer als Innenminister nach seiner Rücktrittsankündigung als CSU-Chef geäußert.„Er ist mein Innenminister“, sagte sie am Dienstagabend beim „Wirtschaftsgipfel“ der „Süddeutschen Zeitung“ auf die Frage, ob Seehofer nicht aus dem Kabinett ausscheiden müsse. Die CDU-Politikerin sagte weiter: „Es ist auch richtig, dass die Frage, ob jemand Parteivorsitzender ist und Mitglied eines Kabinetts ist, nicht in einem direkten Zusammenhang steht.“

Merkel sagte mit Blick auf Konflikte etwa in der Migrationspolitik, sie habe mit Seehofer an einigen Stellen „Krach“ gehabt - habe aber anderseits mit ihm auch sehr gut zusammengearbeitet. Seehofer sei ein „politisches Schwergewicht“ mit viel Kreativität und einem „sehr sozialen Herz für die Menschen“. Dies solle nun aber nicht wie ein „Nachruf“ wirken, sagte die Kanzlerin.

Seehofer lässt nach seiner Rücktrittsankündigung als CSU-Chef weiter offen, ob und wann er auch als Innenminister abtritt. Entsprechende Fragen von Journalisten wollte der 69-Jährige am Dienstag nicht beantworten. Seehofer hatte am Montag nach massivem Druck aus der Partei früher als erwartet seinen Rücktritt als CSU-Chef angekündigt. Minister wolle er aber bleiben, sagte er.

FDP-Politiker Theurer fordert Seehofer und Merkel zum Rücktritt auf

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Rücktritt aufgefordert. "Für einen wirklichen Neuanfang braucht Deutschland einen Wechsel im Bundesinnenministerium und im Kanzleramt", sagte Theurer am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Es sei den Menschen nicht zu erklären, dass Seehofer und Merkel zwar als CSU- und CDU-Vorsitzende nicht mehr gut genug für ihre Parteien seien.

"Aber es zum Bundesinnenminister und zur Kanzlerin für 80 Millionen Menschen in Deutschland bis 2021 soll es immer noch reichen", fügte Theurer hinzu. "Diese parteipolitischen Fehlentscheidungen zementieren die Handlungsunfähigkeit der Bundesregierung und schüren Politikverdrossenheit."

SPD-Vize Stegner erwartet baldigen Rücktritt Seehofers als Minister

Im Berliner Regierungsviertel dürfte schon die ein oder andere Wette laufen, wie lange Horst Seehofer nach seinem Rücktritt vom CSU-Parteivorsitz noch Innenminister bleibt. Nach Einschätzung von SPD-Vizechef Ralf Stegner nicht mehr lange: "Er büßt ja doch deutlich an Macht und Einfluss in seiner eigenen Partei ein." Seehofers Staatssekretär und CSU-Kollege Stephan Mayer stärkte seinem Chef hingegen den Rücken.

Stegner sieht Seehofer hingegen reif dafür, das Innenministerium abzugeben. Seehofer habe sich in der großen Koalition als Störenfried erwiesen und nicht geliefert, sagte der SPD-Vizevorsitzende am Dienstag dem Sender NDR Info. Einen Rücktritt des CSU-Politikers forderte Stegner jedoch nicht ausdrücklich, schließlich sei es am Ende so, "dass die Parteien selbst entscheiden, wer für sie in Regierungsverantwortung geht".

