Sie hielten ihn für tot - doch IS-Chef Al-Bagdadi ist noch am Leben

Russland hatte im Juni 2017 seinen Tod verkündet. Jetzt stellt sich heraus: Der Kopf des Islamischen Staates, Al-Bagdadi, lebt noch - allerdings ist er schwer verletzt.

Bagdad - Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist nach irakischen Angaben weiter am Leben. Abu Bakr al-Bagdadi sei zwar bei Luftangriffen schwer verletzt worden, doch sei er weiter am Leben und befinde sich im Nordosten Syriens in medizinischer Behandlung, sagte der Generaldirektor der Anti-Terror-Abteilung des Innenministeriums in Bagdad, Abu Ali al-Basri, am Montag laut der Regierungszeitung "As-Sabah".

Demnach leidet der IS-Führer an diversen Verletzungen, Diabetes sowie Knochenbrüchen, die ihn daran hinderten, ohne Hilfe zu laufen. Al-Basri berief sich auf "unzweifelhafte Informationen" sowie Dokumente der IS-Miliz. Russland hatte im Juni 2017 den Tod al-Bagdadis verkündet, doch wurde dies einige Wochen später von US-Seite bezweifelt.

Der selbsternannte "Kalif", der mit echtem Namen Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai heißt, steht an der Spitze einer jüngst vom Irak veröffentlichten Liste "international gesuchter Terroristenführer". Der IS-Führer war nur ein einziges Mal im Juli 2014 in einer Moschee von Mossul aufgetreten, nachdem die sunnitische Extremistengruppe die nordirakische Großstadt und weite Gebiete des Landes erobert hatte.

AFP