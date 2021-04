Neuer Druck auf Laschet

Söder und Laschet sind sich immer noch nicht einig, wer als Kanzlerkandidat der Union ins Rennen geht. Nun kommt das CSU-Präsidium eilig zusammen, dann steht eine Pressekonferenz an.

Update vom 19. April, 11.16 Uhr: In der Union tobt der Machtkampf weiter (siehe Erstmeldung). Bei den Grünen hingegen, die in den Umfragen zur Bundestagswahl auf Platz zwei liegen, ist nun eine Entscheidung gefallen: Annalena Baerbock wird als Kanzlerkandidatin nominiert. Die Partei hielt dicht, keine Informationen drangen vorab nach außen, die Vorsitzenden machten es unter sich aus. Nun muss ein Parteitag im Juni noch die Kandidatur bestätigen - dies gilt aber als Formsache.

Merkur-Infos: Eilige Sondersitzung, dann spontane Pressekonferenz mit Söder heute - CSU-Chef bleibt in K-Frage hart

Erstmeldung vom 19. April, 9.56 Uhr: München - Bewegung in der K-Frage? An diesem Montag kommt eilig das CSU-Präsidium zu einer Sondersitzung zusammen, erfuhr der Münchner Merkur*. Um 13 Uhr wird die engste Parteispitze um Markus Söder zusammengeschaltet, um über die Lösung der Kanzlerkandidatur zu beraten. Söder ist inzwischen wieder aus Berlin in Bayern eingetroffen.

Um 14 Uhr wollen Söder und CSU*-Generalsekretär Markus Blume vor die Medien treten. Was sie verkünden, ist völlig offen. Doch es ist im unionsinternen Machtkampf für diesen Montag nicht mit einer Entscheidung von CSU-Chef Söder zu rechnen. Es sieht nach Angaben aus Parteikreisen nicht nach einem Verzicht Söders auf die Kandidatur aus.

Kanzlerkandidat der Union: Söder oder Laschet? Pressekonferenz am Nachmittag geplant

Seit mehr als einer Woche streiten die Unions-Spitzen nun über die Kanzlerkandidatur. Eigentlich war der Plan, bis Sonntag eine Lösung zu präsentieren, doch daraus wurde nichts. In der Nacht zum Montag berieten Söder und Armin Laschet rund dreieinhalb Stunden in Berlin. Statements gab es danach nicht.

Am Montagmorgen beriet Laschet* in Berlin offenbar über das weitere Vorgehen mit Parteikollegen. Nach Angaben eines dpa-Fotografen standen Laschets Limousinen zunächst vor der hessischen Landesvertretung, welche er dann aber bereits um 9.20 Uhr kommentarlos mit unbekanntem Ziel verließ. Mit wem sich Laschet in der Landesvertretung beraten hat und über die Inhalte der Gespräche wurde zunächst nichts bekannt. Kurz nach Laschet verließ auch CDU*-Generalsekretär Paul Ziemiak das Gebäude. Auf die Frage eines Reporters, wie es nun weiter gehe, sagte dieser nur: „Es geht immer gut weiter.“

Söder oder Laschet? Parteispitzen diskutieren weiter um Kanzlerkandidatur - Präferenz der Jungen Union klar

Am Wochenende meldeten sich immer wieder Unterstützer beider Lager zu Wort. Am Sonntagabend machte jedoch die Meldung die Runde, dass sich die Junge Union mit großer Mehrheit hinter Söder gestellt hat, wodurch der Druck für Laschet noch einmal erhöht wurde.

Wenn sich die beiden Parteichefs nicht zeitnah einigen, droht eine Kampfabstimmung in der Bundestagsfraktion am Dienstag, wobei Berichten zufolge nicht nur der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus wenig davon hält. Die Gräben in der Union würde dadurch womöglich offen sichtbar. Diskutiert wird auch, ob die Kreisvorsitzenden der Parteien über die Kandidatur abstimmen sollten. Unter anderem der CDU-Chef von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, hatte ein solches Votum ins Gespräch gebracht.

Die Umfragen sprechen weiterhin für Markus Söder - erkennbar etwa an den Zahlen des aktuellen ZDF-“Politbarometer“ vom 16. April, durchgeführt von der Forschungsgruppe Wahlen. Auf die Frage, wer sich als Bundeskanzler eignen würde, gaben 29 Prozent der Teilnehmer Armin Laschet ein ja (61 Prozent sagten nein). 63 Prozent hingegen trauten dies Markus Söder zu (31 Prozent sagten bei ihm nein). (cibo/cd/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

