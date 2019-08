Sommerinterview: Schwesig bekommt heikle Frage zur SPD-Zukunft - und antwortet wenig kreativ

Manuela Schwesig (SPD) auf Sommertour in Mecklenburg-Vorpommern.

Das Rennen um den SPD-Vorsitz ist in vollem Gange. Spannend wird, ob sich Interims-Chefin Manuela Schwesig heute im ZDF zum Thema äußert.

Update 17.40 Uhr:

SPD-Interimschefin Manuela Schwesig hat im Sommerinterview des ZDF eine schwierige Lage ihrer Partei eingeräumt - sich zugleich aber auch optimistisch geäußert. „Die Lage der SPD ist schwierig, aber sie ist nicht hoffnungslos“, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Als Lösung nannte auch Schwesig etwas, das SPD-Funktionäre bereits seit Jahren fordern: Rückkehr zur Sacharbeit. Es gehe nun darum, eine neue Parteiführung zu bestimmen und dann den Blick wieder auf Inhalte zu lenken, sagte die 45-Jährige. Die SPD leiste innerhalb der Bundesregierung gute Arbeit. Überschattet werde das allerdings von den zuletzt häufigen Führungswechseln, sagte sie am Sonntag im ZDF-„Sommerinterview“.

„Die SPD ist eigentlich die Partei, die liefert, auch in der Bundesregierung“, erklärte Schwesig unter Verweis auf das „Gute-Kita-Gesetz“, das „Starke-Familien-Gesetz“, die geplante weitgehende Abschaffung des Solidaritätszuschlags oder die geplante Einführung einer Grundrente. „Wenn die Menschen den Eindruck haben, wir sind mit uns selbst beschäftigt, dann gehen diese Inhalte nach hinten.“

Auf eine Frage nach wechselnden Positionen der SPD etwa zum Thema Urheberrecht beklagte Schwesig eine „falsche Diskussionskultur“, in der Fragen zu stark vereinfacht würden. „So ist aber nicht das Leben. Das Leben ist so, dass wir mehrere Antworten für komplexe Fragen brauchen.“ Als Beispiel nannte sie den Klimawandel. „Es gibt andere Parteien, die stehen nur für eine Sache. Wir versuchen, die Dinge zusammen zu bringen.“

Vorbericht: Sommerinterview: SPD in tiefer Krise - welche Lösungen hat Schwesig?

Berlin - Eine „existenzielle Krise“ bescheinigte der ehemalige SPD-Vorsitzende Matthias Platzeck kürzlich den Sozialdemokraten. Markus Söder (CSU) schoss in seinem „Sommerinterview“ im ZDF gegen die SPD. Kontert die SPD nun in Person von Manuela Schwesig? Am 11. August wird das ZDF-Sommerinterview mit der kommissarischen SPD-Chefin ausgestrahlt.

Die 45-Jährige ist außerdem Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern. Zu den Themen, die sie gerade umtreiben gehören: Klimaschutz, der Irak-Einsatz und der Umgang mit der AfD. Kürzlich hat Schwesig die Bundesregierung ermahnt, bei ihren Klimaschutz-Maßnahmen auch an die Landbevölkerung zu denken. Eine CO2-Abgabe sieht sie kritisch: „Die Menschen in den Dörfern denken auch nicht über E-Scooter nach, sondern darüber, ob das Autofahren noch teurer wird, wenn die CO2-Abgabe wirklich kommt“, sagte sie dem Nordkurier.

Manuela Schwesig (SPD): Abgaben auf Diesel sollten gut begründet werden

Zwar sei sie dafür, mehr für den Klimaschutz zu tun – etwa die erneuerbaren Energien auszubauen. Aber: „Wenn wir über höhere Abgaben auf Diesel oder Benzin reden, dann ist die Bundesregierung auch in der Pflicht, uns zu erklären, was aus den Menschen wird, die keine Wahl haben, ob sie mit der U-Bahn zur Arbeit fahren oder mit dem Auto“, sagte Schwesig. Der ländliche Raum müsse stärker Beachtung finden: „Die meisten Menschen wohnen nun mal nicht in Großstädten.“

Außerdem ist Schwesig dagegen, den Irak-Einsatz der Bundeswehr über den kommenden Oktober hinaus zu verlängern. „Natürlich muss man sich die Lage immer neu angucken, aber ich rate Frau Kramp-Karrenbauer erst mal sich vielleicht selbst ein Lagebild zu machen“, sagte sie dem Radiosender RBB. Die SPD sei eine Friedenspartei und wolle deshalb genau hinschauen, welche Auslandseinsätze verlängert werden müssen und welche auslaufen können.

Kommissarische SPD Chefin will sachlichen Austausch mit der AfD

Außerdem will Schwesig mit AfD-Wählern ins Gespräch kommen – aber nicht auf AfD-Funktionäre zugehen. „Bei der AfD unterscheide ich sehr zwischen den Wählerinnen und Wählern und den Funktionären“, sagte Schwesig im Nordkurier-Gespräch. Sie habe sehr dafür geworben, dass man sich sachlich mit der AfD austauscht. „Aber bei den AfD-Funktionären erlebe ich, dass sie ihr politisches Geschäft in der Regel nicht machen, indem sie eine inhaltliche Antwort liefern, sondern indem sie provozieren. Und so geht es nicht.“

Der SPD-Vorsitz ist nach dem Rücktritt der bisherigen Parteichefin Andrea Nahles kommissarisch besetzt. Kandidaten für den Posten haben bis zum 1. September Zeit, sich zu bewerben. Der Vorsitz soll nach einer Mitgliederbefragung auf einem Parteitag Anfang Dezember besetzt werden. Das ZDF-Sommerinterview mit Manuela Schwesig wird am Sonntag, 11. August um 19.10 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das ZDF-Sommerinterview dieses Jahr übrigens abgesagt. Heuer verteidigte in dem Format bislang AfD-Chef Jörg Meuthen einen beleidigenden Anti-Merkel-Tweet. Linken-Chefin Katja Kipping präsentierte ihre Ideen im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe. Aufregung gab es auch um ein Sommerinterview mit FDP-Chef Christian Lindner. Die Grünen Annalena Baerbock unterlief ein peinlicher Versprecher.

frs/mit Material von dpa und AFP