Am 28. April findet in Spanien die vorgezogene Parlamentswahl statt. Eine Regierungsbildung wird schwer. Das Land steht vor dem politischen Chaos.

Am 28. April wird in Spanien ein neues Parlament gewählt.

Weil der Haushaltsentwurf der Regierung keine Mehrheit bekam, setzte Ministerpräsident Pedro Sánchez Neuwahlen an.

Die Regierungsbildung wird schwer. Es wird entweder auf eine linke oder rechte Koalition hinauslaufen.

Ganz Europa blickt sorgenvoll auf das mögliche gute Abschneiden der Rechtsextremen - erstmals nach Francos Tod 1975.

<<<Aktualisieren>>>

Update vom 28. April 2019, 16.00 Uhr:

Die Abstimmung startete spanischen Medienberichten zufolge ohne Probleme. 92.000 Polizisten sollten für die Sicherheit sorgen. Bei strahlendem Sonnenschein in weiten Landesteilen warteten zahlreiche Menschen in Schlangen an den Urnen.

In Umfragen lag seit Wochen die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sánchez mit etwa 30 Prozent der Stimmen vorn. Dennoch könnte der 47-Jährige als Verlierer aus dem Wahltag hervorgehen. Am Morgen gab er als erster der spanischen Spitzenpolitiker seine Stimme in Pozuelo de Alarcon vor den Toren Madrids ab. Medien und Experten spekulierten in den vergangenen Tagen, welche Koalitionen nötig wären, damit die Sozialisten auf eine regierungsfähige Mehrheit kämen.

Auch für die konservativen Formationen mit der Volkspartei PP an der Spitze ist eine mehrheitsfähige Koalition im Bereich des Möglichen. In diesem Fall würde voraussichtlich mit dem Newcomer Vox erstmals seit fast vier Jahrzehnten wieder eine rechtsextreme Partei in Madrid mitregieren. Aber es könnte wegen der großen Zersplitterung der spanischen Parteienlandschaft auch erneut zu einer Blockade wie 2016 kommen. Damals war Spanien trotz zweier Wahlgänge innerhalb von sechs Monaten fast ein Jahr lang ohne reguläre Regierung geblieben.

15.11 Uhr: Bei der Parlamentswahl in Spanien zeichnete sich am Sonntag eine weitaus höhere Wahlbeteiligung ab als bei der letzten Abstimmung 2016. Bis 14.00 Uhr hätten 41,48 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen, teilte die Wahlbehörde mit. Bei der letzten Abstimmung im Juni 2016 waren es im gleichen Zeitraum nur 36,87 Prozent. Fast 37 Millionen Spanier sind aufgerufen, in 23.000 Wahllokalen ihre Stimme abzugeben. 92 000 Polizisten sollen landesweit für Sicherheit sorgen. Die ersten Stunden der Wahl verliefen ohne Zwischenfälle.

Spanien-Wahl: Wahllokale haben geöffnet

09.33 Uhr: Die Wahllokale haben geöffnet. Die ersten Spanier geben ihre Stimmen ab. Ihre Entscheidung wird von ganz Europa mit Spannung erwartet. Nach dem Brexit stellt Spanien die viertgrößte Volkswirtschaft Europas. Und die gibt in dem vorgezogenen Wahlkampf - der dritte innerhalb von vier Jahren - ein denkbar zerrissenes Bild ab.

Ein wohl mit keiner Koalition überbrückbarer Graben spaltet das linke und rechte Lager. Beobachter sehen die Gründe in der Wirtschafts- und Schuldenkrise von 2010/11, die vor allem die junge Generation schwer getroffen hat. Hinzu kommt die Unabhängigkeitsbewegung der Katalonen. Auch sie spaltet Spanien teils innerhalb Familien.

Die Spaltung macht sich besonders beim Erstarken der Ränder im politischen Spektrum bemerkbar.

Die größte Sorge in dieser Wahl macht Beobachter aus ganz Europa die rechtsradikale Vox-Partei. Deren Spitzenkandidat Santiago Abascal fordert nichts geringeres als den "Anfang der Reconquista". Damit vergleicht er den Wahlkampf mit dem acht Jahrhunderte währenden Krieg der Christen gegen die Muslime im Land.

Bei der letzten Wahl holte Vox weniger als ein halbes Prozent, insgesamt gerade einmal 47.000 Stimmen.

Doch heute könnten zum ersten Mal nach dem Tod des spanischen Diktators Francisco Franco 1975, der das Ende des Faschismus in Spanien markiert, wieder eine rechtsradikale Partei im Parlament vertreten sein. Ein finsteres Szenario.

Wahl in Spanien: Wahllokale schließen um 20 Uhr

Die Wahllokale schließen um 20 Uhr. Dann werden die ersten Hochrechnungen erwartet.

17.01 Uhr: Halbnackte Femen-Aktivistinnen haben am Freitag den letzten Auftritt der rechtsradikalen spanischen Partei Vox vor der Parlamentswahl am Sonntag unterbrochen. Vor der Ankunft von Parteichef Santiago Abascal gelangten drei der barbusigen Aktivistinnen auf die Bühne in der Hauptstadt Madrid.

"Es ist nicht Patriotismus, es ist Faschismus", skandierten die Frauen. Der Slogan stand auch auf ihren nackten Oberkörpern. Unter Buh-Rufen von Vox-Anhängern wurden die Aktivistinnen festgenommen und abgeführt.

News zur Spanien-Wahl vom 26. April

14.48 Uhr: Zwei Tage vor der Parlamentswahl in Spanien hat Ministerpräsident Pedro Sánchez vor einem Rechtsruck wie in Finnland gewarnt. In einem Interview sprach er am Freitag von einem „echten, wirklichen Risiko", dass die rechtsradikale Partei Vox deutlich besser abschneiden könnte, als es die Umfragen derzeit vorhersagen. Bei der Wahl in Finnland hatte die rechtspopulistische Finnen-Partei unlängst den Sieg nur knapp verpasst. „Niemand hatte erwartet, dass die extreme Rechte es in Finnland von Platz fünf auf Platz zwei schaffen würde", erklärte Sánchez Cadena SER, dem größten und zugleich ältesten Radiosender Spaniens. Umfragen zufolge liegt die ultrarechte Partei Vox derzeit auf Platz fünf der Wählerstimmen - das würde für sie erstmals den Einzug ins nationale Parlament bedeuten. Sánchez warnte jedoch, die Partei könne deutlich besser abschneiden. „Es ist wichtig, wählen zu gehen", fügte er hinzu.,

Parlamentswahl in Spanien: Droht dem Land die Unregierbarkeit?

Update vom 26. April, 12.23 Uhr: Herzlich Willkommen zum News-Ticker. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez könnte am Sonntagabend einen Sieg einfahren, zugleich droht Spanien aber die Unregierbarkeit. Der 47-jährige Chef der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE) ist vor der Parlamentswahl der große Umfragenfavorit. Am Ende könnte ihm aber erneut die Regierungsmehrheit fehlen. Wenn Sánchez zurück an die Macht will, muss er also seine Qualitäten als Stehaufmännchen mit Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen. Am Donnerstag schloss Sánchez in einem Fernsehinterview ein Bündnis mit der katalanischen Partei Ciudadanos (spanisch für Bürger) nicht aus. Doch Ciudadanos-Chef Albert Rivera hat seine Anhänger bereits mehrfach aufgefordert, Sánchez abzuwählen.

Parlamentswahl in Spanien: Ministerpräsident Sánchez verspielt Unterstützung der Katalanen

Erst im Juni vergangenen Jahres war Sánchez mit Hilfe der katalanischen Abgeordneten an die Regierung gekommen, die Minderheitsregierung war jedoch nicht stabil. Mitte Februar entzogen ihm dieselben Abgeordneten bei einer wichtigen Haushaltsabstimmung die Unterstützung. Die Katalanen haben Sánchez einst unterstützt, weil er einen Dialog zwischen Madrid und Barcelona versprochen hat. Dieser Dialog wurde aber im Streit um ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum für Katalonien abgebrochen. Mit seinem Dialog mit den Katalanen hat Sánchez zudem viele Vertreter des rechten Lagers gegen sich aufgebracht.

Parlamentswahl in Spanien: Rückt das Land nach rechts?

Madrid - Nach nur acht Monaten im Amt hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez eine vorgezogene Parlamentswahl für Sonntag, den 28. April, angekündigt. Bei der Wahl, spanisch Cortes Generales, werden die 350 Abgeordneten des Abgeordnetenhauses (Congreso de los Diputados) und 208 der 265 Mitglieder des Senats (Senado) gewählt. Grund für die Neuwahlen ist, dass der Haushaltsentwurf von Sánchez und seiner PSOE-Minderheitsregierung im Februar 2019 im Abgeordnetenhaus keine Mehrheit gefunden hatte.

Parlamentswahl in Spanien: Schwierige Regierungsbildung

Eine erneute Minderheitsregierung wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Die Mitte-Links-Partei von Ministerpräsident Pedro Sánchez, die Partido Socialista Obrero Español (PSOE), kommt in den Umfragen zwar mit 29,4 Prozent am besten weg, von einer absoluten Mehrheit sind aber alle Parteien weit entfernt.

Also muss eine Koalition her. Als Koalitionspartner für die PSOE kommt die Unidos Podemos (spanisch für vereint können wir) infrage. Die UP ist ein Zusammenschluss mehrerer linker und grüner Parteien. Die UP kommt aber nur auf 13,1 Prozent.

Spanien-Wahl: Rechtes Bündnis wahrscheinlich

Größter Konkurrent der PSOE ist die christlich konservative Partido Popular (PP). In den aktuellen Umfragen kommt sie auf 20,4 Prozent. Zusammen mit der katalanischen Partei Ciudadanos (15,3 Prozent), deren Spektrum von liberaler Mitte bis Mitte-rechts reicht, und der rechtspopulistischen Vox (10,4 Prozent) gäbe es eine Mehrheit.

Es wird also entweder zu einer links- oder rechtsgerichteten Regierung kommen. Nach der Wahl könnte die politische Lage in der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Eurozone äußerst instabil werden.

Alle Parteien und Spitzenkandidaten im Überblick: In Spanien wird am 28. April 2019 eine neue Regierung gewählt. Wir stellen Ihnen die Kandidaten und Parteien für die Spanische Parlamentswahl 2019 vor.

as/md/dpa/afp