SPD-Parteizentrale evakuiert - Polizei gibt Entwarnung

Verdächtiger Gegenstand

+ © dpa Polizistin am Montagvormittag vor der SPD-Parteizentrale © dpa

Die SPD-Zentrale, das Willy-Brandt-Haus in Berlin, wurde am Montag für 90 Minuten geräumt. In der Poststelle war ein verdächtiger Gegenstand aufgetaucht - der Hintergrund ist noch unklar.