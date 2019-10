SPD-Vorsitz-Wahl: Wann steht die Nachfolge von Andrea Nahles fest?

Wahl zum SPD-Vorsitz: Die Sozialdemokraten suchen eine neue Spitze - doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Das sind die Termine bis zur Verkündung.

München - Das endgültige Ergebnis des Wettrennens um die Nachfolge von Andrea Nahles und damit um den Vorsitz der SPD scheint noch weit entfernt. Doch bereits Ende Oktober könnte eine erste Entscheidung fallen.

Noch im Rennen um den SPD-Vorsitz sind die Duos Olaf Scholz und Klara Geywitz, Petra Köpping und Boris Pistorius, Gesine Schwan und Ralf Stegner, Karl Lauterbach und Nina Scheer, Christina Kampmann und Michael Roth, Hilde Mattheis und Dierk Hirschel sowie Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans.

Besonders gut könnten die Chancen für den Überraschungskandidaten Walter-Borjans stehen. Bereits zurückgetreten ist der Einzelkandidat Karl-Heinz Brunner sowie das Duo Simone Lange und Alexander Ahrens.

SPD-Vorsitz: Mitglieder wählen im Oktober

Auf die Regionalkonferenzen im Oktober folgt die Abstimmung. Im Zeitraum vom 14. bis 25. Oktober kann jedes der rund 420.000 SPD-Mitglieder für seinen Wunschkandidaten abstimmen. Wer bis zum 16. September SPD-Mitglied wurde, hat eine Stimme bei der Wahl.

Die Abstimmung ist online oder per Brief möglich. Das Ergebnis wird am Samstag, 26. Oktober 2019 bekannt gegeben. Sollte ein Kandidaten-Duo schon dann über 50 Prozent der Stimmen holen können, steht damit die neue Partei-Spitze fest.

Übrigens: TV-Moderator Jan Böhmermann will nach eigenen Angaben weiter SPD-Chef werden. Laut Geschäftsordnung der Sozialdemokraten gibt es sogar noch eine letzte Möglichkeit zur Kandidatur.

SPD-Vorsitz: Stichwahl zwischen Platz 1 und 2

Ist das nicht der Fall, wird vom 19. bis 29. November eine Abstimmung zwischen Platz 1 und Platz 2 durchgeführt. Die Chancen für eine solche Stichwahl stehen gut: Dass schon zuvor ein Duo den Vorsitz holt, ist wenig wahrscheinlich - ein klarer Favorit hat sich unter den Duos noch nicht hervorgetan.

Wahl zum SPD-Vorsitz: Offizielle Verkündung

Auf dem SPD-Parteitag vom 6. bis 8. Dezember soll dann die neue Spitze formell bestätigt werden. Der Parteitag ist das höchste Entscheidungsgremium der SPD. Nur der Parteitag ist berechtigt, eine neue Führung zu bestimmen - die Abstimmung der Mitglieder ist nicht rechtlich bindend. Allerdings ist zu erwarten, dass sich die 600 Delegierten der Mitgliederentscheidung anschließen.

Eine Entscheidung fällt im Oktober 2019 auch in Thüringen. Dort findet die Landtagswahl statt. In einer aktuellen Umfrage liegen CDU und AfD gleichauf.

cw