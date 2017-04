Explosionen in St. Petersburg: Weiterer Sprengsatz gefunden

St. Petersburg - Bei einer Explosion in einer U-Bahn in St. Petersburg sind offenbar neun Menschen ums Leben gekommen. Wir berichten im News-Blog zu den Entwicklungen.

Am Montagmittag explodierten in der U-Bahn in St. Petersburg zwei Sprengsätze. Offenbar sind die zwei Stationen Technologisches Institut und Sennaja Ploschad betroffen.

Zu den Opferzahlen gab es widersprüchliche Angaben. Klar ist, dass Dutzende Menschen verletzt wurden.

Präsident Wladimir Putin sagt, man ermittle in alle Richtungen, aber wahrscheinlich sei es ein „Terror-Anschlag“.

17.02 Uhr: Zu den Opferzahlen gab es widersprüchliche Angaben. Das staatliche Anti-Terror-Komitee Russland sprach nachmittags von neun Toten. In ersten Berichten war von zehn Toten die Rede gewesen. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden, teilte das Komitee mit.

Explosion in St. Petersburg: Mutmaßlicher Täter wahrscheinlich gefilmt

17.00 Uhr: Der mutmaßliche Bombenleger in der U-Bahn von St. Petersburg ist nach inoffiziellen Behördenangaben von der Videoüberwachung gefilmt worden. „Die Videokameras der Metro haben den mutmaßlichen Urheber der Explosion gefilmt“, sagte ein nicht genannter Behördenvertreter der Agentur Interfax.

16.58 Uhr: In einer U-Bahnstation in St. Petersburg ist eine selbstgebaute Bombe entdeckt worden, die noch rechtzeitig entschärft werden konnte. Das teilten die russischen Anti-Terror-Behörden am Montag mit.

16.37 Uhr: Eine Augenzeugin erzählt, wie sie den Anschlag erlebt hat. „Es war sehr voll in der Bahn, wir hatten keinen Platz gefunden, standen in einem benachbarten Abteil. Zwischen den beiden Stationen passierte die Explosion, es gab einen donnernden Krach, dann einen merkwürdigen Geruch und Rauch“, zitiert sie die bild.de und beruft sich auf die russische Seite Gazette.ru. Alle seien dann zum entgegengesetzten Ende des Waggons gelaufen, zwei Frauen seien bewusstlos zusammen gebrochen. „Das alles passierte, während der Zug noch fuhr, er hielt nicht an. An der der Haltestelle Technologisches Institut verließen wir alle unseren Waggon“, sagte sie weiter.

16.18 Uhr: Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und die EU-Außenminister haben ebenfalls ihr Mitgefühl ausgedrückt. „Unsere Gedanken sind bei allen Menschen Russlands“, schrieb Mogherini am Montag auf Twitter. Mogherini und die Minister hatten in Luxemburg unter anderem über eine neue Syrien-Strategie diskutiert. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach via Twitter seine Anteilnahme aus. „Tiefstes Mitgefühl für die Betroffenen (...) ihre Angehörigen und das russische Volk“, schrieb Stoltenberg. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte in Luxemburg, vieles deute auf "einen hinterhältigen Anschlag" hin, auch wenn die Hintergründe noch nicht klar seien.

Explosion in St. Petersburg: Auswärtiges Amt ändert Reisehinweise

16.12 Uhr: Die Nachrichtenagentur Ria Nowosti berichtet, dass bei der U-Bahnstation Ploschtschad Wosstanija (Platz des Aufstands) kein weiterer Sprengsatz gefunden wurde. Der Fund habe sich demnach als zurückgelassener Gegenstand herausgestellt.

16.07 Uhr: Der russische Generalstaatsanwalt Alexander Kurrennoj erklärte laut bild.de im russischen Fernsehen, dass es sich bei der Explosion um einen Terror-Anschlag handele. Facebook hat wie bei den Terror-Anschlägen in Brüssel und Paris den Safety Check aktiviert. Damit können Nutzer ihren Freunden zeigen, dass sie in Sicherheit sind.

15.50 Uhr: Das Auswärtige Amt hat seine Reise- und Sicherheitshinweise geändert. In einem offiziellen Statement heißt es: „In Sankt Petersburg wurden am Nachmittag des 3. April 2017 ein oder mehrere Anschläge gegen die Metro verübt. Es sind Tote und Verletzte zu beklagen. Der Betrieb der Metro wurde vorläufig eingestellt, Stationen evakuiert. Reisenden wird geraten, vorerst in ihren Unterkünften zu verbleiben und die Lageentwicklung über die Medien und diese Reise- und Sicherheitshinweise zu verfolgen. Den Anweisungen der Sicherheitskräfte ist unbedingt Folge zu leisten.“

15.29 Uhr: Der lokale Radiosender Fontanka meldet, dass ein nicht detonierter Sprengsatz in der Metro-Station Ploschtschad Wosstanija (Platz des Aufstands) gefunden wurde und derzeit von Sicherheitskräften entschärft wird.

15.25 Uhr: Russia Today berichtet, dass alle U-Bahnstationen in St. Petersburg geschlossen wurden. Der lokale Gouvernour teilte mit, dass rund 50 Menschen verletzt worden seien.

15.16 Uhr: Russische Nachrichtenagenturen zitieren eine Mitteilung des U-Bahnbetreibers, indem es heißt, dass ein „unbekannter Gegenstand“ in einem U-Bahnwaggon explodierte. Sämtliche U-Bahnhöfe der Stadt wurden demnach geschlossen.

Explosion in St. Petersburg: Putin spricht Angehörigen Beileid aus

15.10 Uhr: Wladimir Putin gibt bekannt, dass Spezialkräfte mit Hochdruck daran arbeiteten, die Ursache für die Explosionen herauszufinden. Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf. Den Angehören der Opfer sprach er sein Beileid aus.

+ Polizisten sperren die Gegen rund um die U-Bahn-Station ab. © AFP

15.05 Uhr : Der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, schrieb auf Twitter: „Das sind furchtbare Nachrichten aus St. Petersburg: Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen und ihren Familien.“

15.01 Uhr: Behördenquellen schätzten die Sprengkraft auf 200 bis 300 Gramm Dynamit. Der Sprengsatz sei mit Metallteilen versehen gewesen. Nach ersten Erkenntnissen sei kein Selbstmordattentäter unterwegs gewesen. Der Sprengsatz sei in dem Wagen platziert worden.

14.59 Uhr: Präsident Wladimir Putin hielt sich nach Angaben seines Sprechers im Vorort Strelna auf. Die Sicherheitsbehörden würden die Explosion aufklären, versprach Putin. „Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht - ob es eine kriminelle Tat war oder sie einen terroristischen Charakter hat“, sagte er der Agentur Interfax zufolge. Alle Anzeichen deuteten auf einen Terroranschlag hin, sagte Viktor Oserow, Abgeordneter im russischen Föderationsrat.

Explosion in St. Petersburg: Detonationen an zwei U-Bahnstationen

14.47 Uhr: Unbestätigten Informationen zufolge berichtet die Agentur RIA, dass es Detonationen in zwei U-Bahnhöfen gab. Demnach ereigneten sich die Detonationen an den Stationen Sennaja Ploschad (Heuplatz) und Technologisches Institut.

14.43 Uhr: Der genaue Hintergrund der Explosion war zunächst unklar. In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U-Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. In St. Petersburg gab es bislang keine Anschläge.

14.39 Uhr: Bei einer Sprengstoffexplosion in der U-Bahn der russischen Stadt St. Petersburg sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass am Montag. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden. Den Angaben nach explodierte ein Sprengsatz in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Zentrum. In St. Petersburg leben rund fünf Millionen Menschen. Die russische Großstadt liegt am östlichen Ende der Ostsee und ist knapp 700 Kilometer von Moskau entfernt.

dpa/sap