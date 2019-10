Syrien-Konflikt in Deutschland angekommen: Kurden attackieren türkische Läden bei Demo

Zerbrochene Fensterscheiben und Verletzte: In Herne läuft eine Demonstration von Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Syrien aus dem Ruder.

Herne - Eine Demonstration in Deutschland lebender Kurden gegen die türkische Militäroffensive in Syrien hat am Montagabend zu Ausschreitungen im nordrhein-westfälischen Herne geführt. Dabei wurden fünf Menschen wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei der angemeldeten Demonstration, die unter dem Motto „Hände weg von Rojava“ stand, hatten sich rund 350 Menschen versammelt.

Rojava ist der kurdische Name der Demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien, die ein de facto autonomes Gebiet in Syrien darstellt. In Deutschland ist das Gebiet als Westkurdistan bekannt. In dieses Gebiet ist die Türkei am 9. November einmarschiert.

Kurdischer Angriff auf türkische Läden: Fünf Menschen verletzt

In Herne seien ein Kiosk und ein türkisches Café von kurdischen Demonstranten angegriffen worden. Dabei seien im Kiosk ein Mann und eine Frau verletzt worden. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

In dem türkischen Café seien außerdem eine Person und ein Polizeibeamter verletzt worden, sagte der Polizeisprecher weiter. Der Beamte habe lediglich leichte Verletzungen davongetragen und konnte das Krankenhaus noch am Montagabend verlassen.

Der Versammlungsleiter habe die Demonstration schließlich am geplanten Ort beendet. Beim Versuch, die Demonstration zu beenden, soll der Mann dann von Demonstranten angegriffen worden sein. Nach Polizeiangaben wurde er ebenfalls verletzt.

Kurdischer Angriff auf türkische Läden: Provokationen aus Café und Kiosk

In dem türkischen Café sind nach Angaben der Polizei sowohl Schaufensterscheiben als auch Mobiliar zerstört worden. Zunächst habe es Provokationen aus dem Café heraus gegeben, die schließlich zu den Angriffen geführt haben. Von wem der Kiosk betrieben wurde, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Auch hier soll es soll es Provokationen gegeben haben, die dem Angriff vorausgingen.

Die Stimmung bei der Versammlung sei laut Polizei „ziemlich aufgebracht“ gewesen. Nach dem Ende der Demonstration gegen 21.00 Uhr war die Polizei weiter im Stadtgebiet von Herne im Einsatz. Weiteren Ausschreitungen habe es dabei nicht gegeben.

Versammlungsleiter war nach den Angaben ein Deutscher. Nach Angaben des Polizeisprechers hält er regelmäßig Demonstrationen in Herne ab und hatte sie dieses Mal unter das Thema türkische Syrienoffensive gestellt.

Kurdischer Angriff auf türkische Läden: Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Am Dienstag will die Polizei Videoaufnahmen der Vorfälle auswerten, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Rund 100 der etwa 350 Demonstranten hätten sich an dem Angriff auf einen Kiosk beteiligt. Etwa genauso viele stürmten und beschädigten demnach am Montagabend ein türkisches Café. Von einigen Beteiligten seien die Namen erfasst worden.

Seit Mittwoch, den 9. Oktober, gehen türkische Truppen mit verbündeten Rebellen gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien vor. Ankara betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und damit als Terrororganisation.

Die türkische Fußballnationalmannschaft hatte sich mit ihren Truppen solidarisch gezeigt und nach ihren Länderspielen salutiert. Dabei verweigerten zwei Bundesliga-Profis den Gruß. Ein anderer Profi in Deutschland wurde wegen der Zurschaustellung von Sympathien für den türkischen Einmarsch freigestellt.