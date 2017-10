Tausende neue Mitglieder: Parteien haben wieder mehr Zulauf

Die meisten Parteien in Deutschland verzeichnen wieder größeren Zulauf. Davon profitieren vor allem SPD, Linke, Grüne, FDP und AfD, wie eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland in den Parteizentralen ergab.

Berlin - Einen leichten Mitgliederschwund gab es hingegen bei der CDU, und die CSU trat auf der Stelle.

Die SPD hat demnach aktuell 440.309 Mitglieder, ein Plus von 7603 Mitgliedern (1,76 Prozent) im Vergleich zu Ende 2016. Allein bis Donnerstagabend nach der Wahl, bei der die SPD schwere Verluste erlitten hatte, seien 3000 Neueintritte online verzeichnet worden, sagt Parteichef Martin Schulz. Sie ist damit weiterhin die Partei mit den meisten Mitgliedern.

Die Christdemokraten hingegen haben unterm Strich in diesem Jahr 4364 Mitglieder (rund 1 Prozent) verloren. Ende August zählte die CDU 427.556 Mitglieder. Die bayrische Schwester CSU gibt ihre Mitgliederzahl mit 142.000 an. Sprecher Simon Rehak konnte dem RND nichts zur Entwicklung seit der Wahl am vergangenen Sonntag sagen.

Die Linken melden im Vergleich zu Ende 2016 ein Mitglieder-Plus von knapp 2000 (3,4 Prozent) auf rund 61.000. Die Grünen wuchsen im ersten Quartal 2017 um 536 Mitglieder auf 62.132. Einen aktuelleren Mitgliederstand gebe es im Moment nicht, teilte die Partei mit. Allerdings seien seit der Wahl knapp mehr als 1000 Menschen bei den Grünen eingetreten. Auch die FDP hat der Umfrage zufolge in den vergangenen Monaten Rückenwind bekommen. Sie gewannen seit Ende 2016 mehr als 6100 neue Mitglieder. Zurzeit hat die gerade erst wieder in den Bundestag eingezogenen Partei rund 60.000 Mitglieder.

Die AfD zog ebenfalls neue Mitglieder an. Sie konnte seit Ende vergangenen Jahres rund 4200 neue Mitglieder verzeichnen und hat nun mehr als 28.000 Mitglieder.

dpa