Nach Wahl-Beben in Thüringen: ARD greift zu außergewöhnlicher Maßnahme - Zuschauer spotten

Die Lindenstraße ist eine feste Institution am Sonntagabend im ARD-Programm. Aufgrund des Wahlergebnisses in Thüringen, mit Erdrutsch-Erfolgen für „Die Linke" und AfD und einer ungewissen Regierungsbildung im Bundesland, greift nun aber die ARD-Programmdirektion zu einer außergewöhnlichen Maßnahme: Die Lindenstraße entfällt in der ARD.

Lindenstraße entfällt spontan wegen der Landtagswahl Thüringen - Zuschauer: „Dreist und respektlos!“

Über Twitter informierte die Lindenstraße die Fans über den spontanen Ausfall. Die Zuschauer zeigen sich enttäuscht: „Warum macht @DasErste das jedes Mal so kurzfristig? Kommen die Wahlen immer so überraschend?“ Ein anderer Twitter-User beschwert sich ebenfalls: „Das war so klar. Wieso kündigt man das von Seiten @DasErste nicht von vornherein so an? Kann mir doch keiner erzählen, dass man das erst jetzt entschieden hat. Es ist einfach dreist und respektlos wie man mit der #lindenstrasse umgeht.“

Tatsächlich war bereits vor der Landtagswahl in Umfragen deutlich, dass das Rennen sehr eng wird und die zukünftige Koalitionsbildung völlig unklar ist. Entsprechende Umfragen sagten das voraus. Somit hätte die ARD-Leitung in der Tat schon vorab von einer Programmänderung ausgehen können. Am Wahlabend gab sich der AfD-Spitzenkandidat in Thüringen, Björn Höcke, übrigens bürgerlich - nachdem TV-Reporter ihn im Wahlkampf begleitet und verstörende Szenen erlebt hatten.

Landtagswahl Thüringen: Lindenstraße nicht in der ARD - „Die Lage ist jetzt wirklich ernst“

Andere sehen die aufsehenerregende Programmänderung der ARD lockerer. Es finden sich auch einige ironische Kommentare auf Twitter. Der „ZDF heute-show“ war der Ausfall der Soap sogar eine „Eilmeldung“ wert. Ein weiterer Twitter-Nutzer spottete: „Aus aktuellem Anlass streicht die ARD die Lindenstraße. Leute, die Lage ist jetzt wirklich ernst!“

Andere dagegen verstehen die ganze Aufregung nicht. „Es ist eine Fernsehserie. Beruhigen Sie sich“, kommentiert ein Twitter-Nutzer und fügt noch als Hashtag #firstWorldProblems hinzu.

Der Unmut in der Fangemeinde der Lindenstraße ist aber sowieso schon groß. Die ARD-Kultserie wird im März 2020 nach 34 Jahren ganz abgesetzt. Die Zuschauer gingen sogar auf die Straße, um dagegen zu protestieren.

Immerhin: Die Folge vom Wahlsonntag wird nicht ganz gestrichen. Bei ONE soll die Folge um 18.55 Uhr ausgestrahlt werden und natürlich kann sie auch über die ARD-Mediathek abgerufen werden.