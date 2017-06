Schulz attackiert AfD: „Diese Partei gehört nicht zu Deutschland“

Auf dem SPD-Parteitag in Dortmund will Kanzlerkandidat Schulz das Ruder noch mal herumreißen und die Sozialdemokraten aus ihrem Tief herausholen. Alle Neuigkeiten in unserem Ticker.

Die SPD ist am Sonntag in Dortmund zu ihrem Programmparteitag zusammengekommen.

600 Delegierten wollen das Wahlprogramm der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl am 24. September beschließen.



Kanzlerkandidat und Parteichef Martin Schulz hält eine Rede, auch der frühere SPD-Kanzler Gerhard Schröder wird ein Grußwort an die Delegierten richten.



Zuvor gab sich Kanzlerkandidat Martin Schulz kämpferisch: "Wir halten zusammen, wir sind eine starke Partei, wir sind kampfbereit", sagte er vor SPD-Mitgliedern am Samstag. Angela Merkels Union warf er Arroganz vor.

13.31 Uhr: Schulz hat Donald Trump einen „irrlichternden Präsidenten“ genannt. Die Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am US-Präsident Trump bezeichnete er in seiner Parteitagsrede in Dortmund am Sonntag als zu unkonkret. Merkel hatte nach dem weitgehend gescheiterten G7-Gipfel mit Trump im Mai gesagt: „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten, sind ein Stück vorbei.“ Schulz sagte dazu: „Man hätte es auch sagen könne: Ob wir uns noch auf die Vereinigten Staaten von Amerika verlassen können, das wissen wir nicht. Aber dass wir uns auf einen irrlichternden Präsidenten Donald Trump nicht mehr verlassen können, das wissen wir sehr wohl und nicht erst seit dem letzten Nato-Gipfel oder seit dem Gipfel in Taormina.“

13.16 Uhr: Schulz hat den türkischen Präsidenten Erdogan eindringlich aufgefordert, die nach dem gescheiterten Putschversuch inhaftierten Journalisten freizulassen. „Herr Erdogan, geben Sie diese Leute frei“, sagte er in seiner Parteitagsrede in Dortmund. Unter den inhaftierten Journalisten ist der deutsch-türkische „Welt“-Korrspondent Deniz Yücel, dem Terrorpropaganda vorgeworfen wird. „Geh' zurück auf den Weg zur Demokratie, auf dem Du mal warst“, sagte Schulz an die Adresse Erdogans.

12.57 Uhr: Schulz hat die AfD scharf angegriffen und als „NPD light“ bezeichnet. Derzeit lasse sich in einem „Online-Stammtisch“ der AfD in Sachsen-Anhalt im Internet nachlesen, wie die Partei diskutiere, sagte Schulz beim SPD-Bundesparteitag. In dem Chat der AfD werde schwadroniert von „Deutschland den Deutschen“, von einer „Machtübernahme“ und „volksfeindlichen Medien“. „Wenn es eines Beweise bedurfte, dass die AfD in Wirklichkeit eine NPD light ist, dann ist er mit diesem Internetportal erbracht“, sagte Schulz. „Nee, Leute, diese Partei gehört nicht zu Deutschland.“ Die SPD müsse alle Kräfte mobilisieren und dafür sorgen, dass die AfD nicht dem nächsten Bundestag angehöre. Das müsse und das könne verhindert werden.

Homo-Ehe als Bedingung für Koalition

12.53 Uhr: Martin Schulz hat die Ehe für Schwule und Lesben zur Bedingung für jede Koalition nach der Bundestagswahl gemacht. „Ich werde keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem die Ehe für alle nicht verankert ist“, sagte Schulz. Familie sei nicht nur „Vater-Mutter-Kind“, sondern da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernähmen. Dazu gehörten auch homosexuelle Paare. Eine Woche zuvor hatten bereits die Grünen die Ehe für alle zur roten Linie für Koalitionen erklärt. Linke und FDP sind auch dafür, die Ehe zu öffnen, die Union bisher nicht.

12.24 Uhr: SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in seiner Rede vorgeworfen, "systematisch die Debatte um die Zukunft des Landes zu verweigern". Dies sei "ein Anschlag auf die Demokratie", sagte Schulz am Sonntag in seiner Rede auf dem SPD-Parteitag in Dortmund. In vergangenen Jahren sei Merkel mit dieser Taktik, sich nicht zu äußern und nicht festzulegen, durchgekommen - doch "nicht mehr im Jahre 2017", rief Schulz den Delegierten zu.

12.19 Uhr: AltkanzlerSchröder hat die Kritik von Angela Merkel an den USA als unglaubwürdig kritisiert. „Wenn ich gegenwärtig höre, wer sich im Moment so alles von Amerika emanzipieren will, da wundere ich mich schon - selbst über Auftritte in bayerischen Bierzelten“, sagte er am Sonntag auf dem SPD-Parteitag in Dortmund an die Adresse der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin. „Ich erinnere mich immer an diejenigen, die den Amerikanern in jeden, auch in den Irak-Krieg folgen wollten.“

Altkanzler Schröder ermahnt Genossen zu Selbstbewusstsein

12.03 Uhr: „Nichts ist entschieden“, versicherte Altkanzler Schröder. „Es ist noch viel Zeit, um die Stimmung zu drehen.“ Nötig seien Disziplin, Geschlossenheit, aber auch Selbstbewusstsein. „Nicht Journalisten, nicht Umfragemenschen entscheiden die Wahl“, sagte Schröder. Ausschlaggebend seien die Wähler, und viele träfen ihre Entscheidung erst am Wahltag. „Dies ist unsere Chance.“

11.58 Uhr: Altkanzler Gerhard Schröder ist nun am Rednerpult und macht der SPD Mut: „Auf in den Kampf! Venceremos!“, ruft der den Genossen zu. „Venceremos“ ist spanisch und heißt übersetzt: Wir werden siegen.

11.47 Uhr: Die SPD-Vizevorsitzende Manuela Schwesig hat die Sozialdemokraten zum Auftakt des Bundesparteitags auf einen ehrgeizigen Wahlkampf eingeschworen. „Wir werden kämpfen, kämpfen, kämpfen dafür, dass wir die stärkste Kraft werden“, rief sie den am Sonntag rund 5000 Zuhörern in der Westfalenhalle zu. Die Partei haben seit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten eine „Achterbahn der Gefühle“ erlebt. „Wir stehen nach wie vor hundertprozentig hinter Martin Schulz.“ Nach einer Hochphase ist die SPD in Umfragen auf 23 bis 25 Prozent abgerutscht. Die Bundestagswahl sei aber „völlig offen“, sagte Schwesig.

11.36 Uhr: Wegen des großen Andrangs begann der Parteitag mit knapp einer Stunde Verspätung. Laut Schwesig kamen 2000 Menschen mehr als die 5000 erwarteten Gäste in die Dortmunder Westfalenhalle.

Der SPD-Parteitag in Dortmund

Die Delegierten wollen am Sonntag über das Wahlprogramm der SPD für die Bundestagswahlen am 24. September abstimmen. Die SPD fordert unter anderem Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen sowie höhere Steuern für Spitzenverdiener. Auch gebührenfreie Kitas, die Ehe für Schwule und Lesben sowie ein neues Arbeitslosengeld Q werden im Programm stehen. Um die umstrittene Wiedereinführung der Vermögensteuer soll sich eine Kommission kümmern, wie der Vorstand am Samstag einstimmig beschlossen hatte. Damit ist ein möglicher Konflikt weitgehend vom Tisch.

Mit Material von dpa und afp