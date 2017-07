Zum Abschied: Hier schüttelt Trump Macrons Hand - 25 Sekunden lang

Donald Trump weilt während den Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs-Elysees in Paris bei seinem Amtskollegen Emmanuel Macron. Zum Abschluss der Parade will er die Hand des französischen Präsidenten gar nicht mehr loslassen.

The farewell handshake between President Trump and French President Emmanuel Macron lasted about 25 seconds https://t.co/8CfUqfRZ8z pic.twitter.com/ddfJiJDv1i — CNN (@CNN) 14. Juli 2017

Paris - Mit seinen Handschlägen versucht Donald Trump seine Gegenüber immer wieder einzuschüchtern. Der US-Präsident will seinen Amtskollegen ein deutliches Zeichen der Macht übermitteln. Bereits mehrmals wurde über der Handshakes des 71-Jährigen diskutiert. So schüttelte Trump die Hand des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe besonders lange, der daraufhin gar das Gesicht verzog. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn im Oval Office besuchte, verweigerte er gar den Handschlag. Mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron hat die Geschichte inzwischen sogar mehrere Kapitel.

Trump und Macron - Schon wieder Wirbel um einen Handschlag

Beim ersten Aufeinandertreffen der beiden Staatoberhäupter Ende Mai in Brüssel packte der junge französiche Präsident fest zu und bot damit dem sonst so dominant auftretenden Trump Paroli. Später gab Macron zu, dass der „Händedruck mit ihm nicht ohne Hintergedanken war“. In diesen Tagen empfing der 39-Jährige den US-Präsidenten dann in Paris (Das ganze Geschehen im News-Ticker). Bei der Begrüßung am Invalidendom revanchierte sich Trump, indem er Macrons Hand ein wenig länger festhielt, als dieser es wohl wollte und zog ihn noch einmal zu sich heran.

+ Bei seinem Besuch in Paris schüttelte Donald Trump (r.) das ein oder andere Mal die Hand seines Amtskollegen Emmanuel Macron. © AFP

Doch das war erst der Vorgeschmack auf das, was dann folgen sollte. Denn zum Abschluss der Militärparade am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, wollte der US-Präsident die Hand seines Kollegen überhaupt nicht mehr loslassen. In einem Video auf dem Twitter-Account von CNN, dem von Trump verhöhnte amerikanische Fernsehsender, ist zu sehen, wie der 71-Jährige die Hand von Macron ganze 25 Sekunden schüttelt. Das französische Staatsoberhaupt kommt dabei sogar aus dem Gleichgewicht und kann sich nur mühevoll auf den Beinen halten. Selbst als Trump Macrons Frau Brigitte zum Abschied zwei Küsschen auf die Wangen drückt, hat er die Hand seines Gegenüber weiter fest im Griff. Erst nach etlichen Schulterklopfen lässt der Republikaner wieder los. Der US-Präsident zeigt Macron deutlich: Mit mir ist nicht zu spaßen.

tor

Rubriklistenbild: © AFP