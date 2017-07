Neuer Kommunikationschef löscht seine Trump-kritischen Tweets

Schon bei seinem ersten Auftritt im Weißen Haus hat Anthony Scaramucci demonstriert, warum er in der Gunst des Präsidenten so hoch steht. Alte, Trump-kritische Tweets hat er vorsorglich gelöscht.

Washington - Selbstbewusst, locker und humorvoll ging der neue Kommunikationsdirektor mit den Journalisten um - ein Kontrast zu dem oft täppischen und rüden Pressesprecher Sean Spicer, der kurz nach Anthony Scaramuccis Ernennung seinen Rücktritt erklärt hatte. Und vor allem präsentierte sich der neue Mann als geradezu fanatischer Trump-Fan. Gleich mehrmals sagte er: "Ich liebe den Präsidenten".

Trump sieht die Nöte seiner Präsidentschaft vor allem als PR-Problem. Seine Regierung habe im ersten halben Jahr "so viel" erreicht, bekomme dafür aber "so wenig Anerkennung", kommentierte er den Umbau in seinem Medienstab. Scaramucci soll mit seinem Enthusiasmus und seiner Eloquenz helfen, die historisch niedrigen Zustimmungswerte des Präsidenten in die Höhe zu treiben.

Scaramucci lobt Donald Trump in den höchsten Tönen

Der leutselige, schlagfertige und geschniegelte Hedgefonds-Manager, TV-Kommentator und Buchautor gab am Freitag einen Vorgeschmack davon, wie er die schwierige Aufgabe zu bewältigen gedenkt. Glühende Lobpreisungen seines Chefs werden von ihm wohl noch viele zu hören sein.

Der 53-Jährige beschrieb Trump als "wunderbaren Menschen" mit "gutem Karma" und sensationellem Talent: Der Präsident verfüge über "einen der besten politischen Instinkte in der Welt und vielleicht in der Geschichte".

Bereits als Fernsehkommentator hatte sich Scaramucci leidenschaftlich für Trump in die Bresche geworfen, die Affäre um dubiose Russland-Kontakte als "Schwindel" abgetan und so das Wohlgefallen des Präsidenten gewonnen. Besonders gefiel es Trump, dass der Unternehmer den Sender CNN dazu brachte, eine Geschichte zurückzuziehen, in der es um Scaramuccis angebliche Verbindungen zu einem russischen Investmentfonds ging.

Neuer Kommunikationschef von Trump löscht alte Tweets

Scaramucci, der an der Wall Street den Beinamen "Der Schnorrer" trägt, schwärmte aber keineswegs schon immer für Trump. In der Frühphase des Präsidentschaftsrennens unterstützte er andere republikanische Bewerber und bezeichnete Trump als politischen Opportunisten und Rüpel mit "großem Mundwerk". Im Verlauf von Trumps Siegeszug in den Vorwahlen entdeckte Scaramucci dann aber seine Begeisterung für den rechtspopulistischen Immobilienmogul und wechselte in dessen Lager.

Ate Tweets hat Scaramucci von seinem Account gelöscht. Das teilte der multimillionenschwere New Yorker Ex-Finanzier am Samstag via Twitter mit und erklärte, durch diese Bekanntgabe strebe er „volle Offenlegung“ an. „Frühere Ansichten haben sich entwickelt und sollten keine Ablenkung sein. Ich diene der Agenda von #POTUS („President of the United States“) und das ist alles, auf das es ankommt“, schrieb er weiter.

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 22. Juli 2017

Unter den gelöschten Tweets war Medienberichten zufolge einer, in dem er Unterstützung für Hillary Clinton ausdrückte, die einstige demokratische Rivalin von Trump im Kampf um das Präsidentenamt 2016. In einem anderen kritisierte er den von Trump geplanten Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Politische Wendigkeit zeichnet Scaramucci aus

Für einen Regierungsposten war er schon früher vorgesehen. Ursprünglich sollte Scaramucci das Kontaktbüro für Öffentlichkeitsarbeit im Weißen Haus übernehmen. Dies scheiterte laut Medienberichten daran, dass der Verkauf seiner Anteile an den vom ihm gegründeten Investmentfonds SkyBridge Capital an einen chinesischen Konzern nicht abgeschlossen war - was ethische Probleme aufwarf. Ob der Verkauf inzwischen erledigt ist, ließ Scaramucci im Unklaren. In Zusammenarbeit mit dem Ethikbüro der Regierung werde er in den kommenden Wochen dafür sorgen, dass er zu 100 Prozent "sauber" sei, sagte er.

Scaramucci hat sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet. Er wuchs in einer italienischstämmigen Arbeiterfamilie im New Yorker Stadtteil Long Island auf, absolvierte ein Jura-Studium an der Eliteschmiede Harvard und arbeitete dann - wie auch andere Mitglieder der Trump-Regierung - für die Investmentbank Goldman Sachs, bevor er sich als Investor selbstständig machte.

Parallel engagierte sich Scaramucci politisch - und dies mit großer Wendigkeit. Im Jahr 2008 trieb er Spenden für den Wahlkampf des späteren Präsidenten Barack Obama ein, vier Jahre danach arbeitete er für dessen republikanischen Rivalen Mitt Romney.

Seine politische Geschmeidigkeit stellte Scaramucci auch bei seinem ersten Auftritt im Weißen Haus unter Beweis: Seine vormals harsche Kritik an Trump bezeichnete er als "einen seiner größten Fehler", der aus seiner damaligen Unerfahrenheit resultiert habe: "Ich hätte das nie über ihn sagen dürfen", sagte Scaramucci - und richtet eine persönliche Entschuldigung an seinen neuen Chef.

dpa/afp