Nach Köln-Absage: Türkischer Minister findet neuen Ort für Veranstaltung 

Leverkusen - Nach der Absage eines Auftritts des türkischen Wirtschaftsministers in Köln hat sich dieser nach einem neuen Ort für seinen Wahlkampfauftritt umgesehen und ihn gefunden.

Dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP zufolge plant der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci einen Auftritt in der nordrheinwestfällischen Stadt Frechen am kommenden Sonntag. Ihm wurde zuvor eine Wahlkampfveranstaltung in Köln untersagt, beinahe zeitgleich wurde auch der Auftritt des türkischen Justizministers in Gaggenau abgesagt.

das Eventcenter „Golden Palast“ in Frechen für die Veranstaltung gebucht haben. Entsprechende Einladungen würden bereits in der türkischen Gemeinde kursieren, so der

. Weiterhin heißt es, ein Mitarbeiter des Eventcenters habe bestätigt, dass es eine Anfrage der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) für kommenden Sonntag gebe. Am Freitagmorgen sollen die dafür vorgesehenen Vertragsunterlagen unterzeichnet worden sein.

Zeybekci sagte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu: „Ich werde am Sonntag wieder nach Deutschland reisen. Ich werde die mir befohlene Reise antreten, und wir sagen, der Sieg ist Allahs. Wenn wir sehen, dass sie uns wieder keine Erlaubnis geben, gehe ich von Kaffeehaus zu Kaffeehaus, von Haus zu Haus und treffe unsere Bürger trotzdem.“

Grußwort vor einem Konzert in Leverkusen

Des Weiteren soll der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci am Sonntag bei einer Veranstaltung in Leverkusen auftreten. Bei einem Konzert im Veranstaltungszentrum „Forum“ seien Grußworte des Ministers und des türkischen Generalkonsuls angekündigt, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Freitag. Ein türkischer Fernsehsender wolle das Konzert live übertragen.

„Wir haben die Veranstaltung im Blick“, sagte der Polizeisprecher zu dem Konzert in Leverkusen. Weil das Konzert in einem geschlossenem Raum stattfinde, unterliege die Veranstaltung nicht dem Versammlungsrecht. Die Polizei stelle sich auf Gegendemonstrationen ein.

Bombendrohung in Gaggenau

In Gaggenau, dem Ort, an dem der Auftritt des türkischen Justizministers stattfinden sollte und kurzfristig am Donnerstag aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde, kam es am Freitag zu einer Bombendrohung. Die Polizei evakuierte das gesamte Rathaus und die umliegenden Plätze und durchsuchte das Gebäude mit Spürhunden. Wie die Offenburg Polizei jedoch mitteilt, wurde nichts verdächtiges gefunden. Der Anrufer, der die Drohung überbrachte, erklärte, dass das eine Reaktion auf die Veranstaltungsabsage des Justizministers sei. Die Ermittlungen dauern an.

mt/dpa