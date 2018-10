Ende der Volksparteien? Grüne und AfD im Umfrage-Hoch 

In der neusten Umfrage des INSA-Instituts fallen die Grünen um zwei Prozent, sind der Union aber weiterhin auf den Versen. Experten sehen eine bleibende Entwicklung.

Berlin - Bei der Umfrage des INSA-Instituts im Auftrag der Bild bleiben die Grünen mit 19 Prozent weiterhin im Hoch. Sie verloren zwar zwei Prozentpunkte im Vergleich zur Forsaumfrage vom 20.10.2018, Emnid sah sie zum selben Zeitpunkt aber auch schon bei 19 Prozent. Währenddessen sinkt die Union um einen Prozent und liegt nur noch sieben Prozent vor den Grünen. Die SPD steigt wieder auf 15 Prozent. Die AfD steigt ebenfalls und steht jetzt bei 17 Prozent knapp hinter den Grünen. Die FDP hält sich bei neun Prozent, die Linke ist mit 10,5 Prozent wieder zweistellig. Die Sonstigen Parteien kommen zusammen nur auf 3,5 Prozent.

INSA-Chef Hermann Binkert sagte der Bild: „Nur noch sieben Punkte liegen zwischen Union und Grünen. Die Grünen haben die SPD hinter sich gelassen, jetzt fordern sie die Union heraus. Ob das Grünen-Hoch nachhaltig ist, liegt entscheidend an der weiteren Entwicklung von Union und SPD.“

Experten sehen keinen kurzfristigen Trend und prognostizieren das Ende der Volksparteien

Der Politologe Professor Heinrich Oberreuter, von der Uni Passau, erklärte den aktuellen Trend gegenüber der Bild: „Die Zeit der großen Volksparteien neigt sich ihrem Ende zu. Die Positionen der Volksparteien sind seit Langem in Erosionsprozessen. Und diese Prozesse werden weitergehen, weil sich auch die Gesellschaft weiter differenziert. Die Wähler wollen ihre Positionen, ihre Meinungen, ihre Interessen, ihre sozialen Bedürfnisse politisch ausgedrückt sehen.“

Die derzeitige Regierungsarbeit der GroKo scheint den Wählern nicht zu gefallen. Das spiegelt sich in den Umfragen wieder. Der Politikwissenschaftler Professor Uwe Jun von der Universität Trier denkt nicht, dass es sich um ein kurzes Hoch der Grünen gegenüber den Volksparteien handelt: „Wir haben zurzeit eine Stimmung gegen die Regierungsparteien in Berlin. Und Stimmungen lassen sich in der Regel nicht so schnell drehen.“

Trotz der guten Umfrage-Werten und der aktuellen Wahlerfolge in Bayern müssen sich die Grünen erstmal mit der Opposition begnügen, wie der Münchner Merkur berichtete.

Die Aktuellsten Umfragen

Datum CDU/CSU SPD Grüne AfD FDP Linke Sonstige INSA/Bild 23.10.2018 26 % 15 % 19 % 17 % 9 % 10,5 % 3,5 % Forsa/RTL 20.10.2018 27 % 14 % 21 % 15 % 9 % 9 % 5 % Emnid 20.10.2018 25 % 15 % 19 % 15 % 10 % 10 % 6 % Forschungsgruppe Wahlen 19.10.2018 27 % 14 % 20 % 16 % 8 % 10 % 5 %

