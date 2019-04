Umfrage-Knall vor Landtagswahl in Sachsen: Dieses Thema bewegt viele Wähler

Am 1. September wählen die Sachsen einen neuen Landtag. Eine neue Umfrage bringt nun Bewegung in den Wahlkampf. Das wichtigste Thema vor der Wahl wurde jetzt auch ermittelt.

Update am 3. April 2019, 20.40 Uhr: Nach dem Umfrage-Knall zur Landtagswahl 2019 in Sachsen (siehe unten die Erstmeldung von 23. März 2019), hat das Meinungsinstitut Civey im Auftrag von Spiegel Online die wichtigsten Themen für die Wähler befragt.

Für 23 Prozent der Befragten in Sachsen ist das Thema „Migration und Asyl“ laut der Civey/SPON-Umfrage das wichtigste Wahlkampfthema. Damit liegt dieser Bereich auf Platz eins. Auch das verwandte Thema „Innere Sicherheit“ (15,4 Prozent) wird viel Bedeutung gegeben. Insbesondere die AfD versucht diese beiden Themen zu besetzen.

Mithalten können vor der Landtagswahl in Sachsen derzeit nur die Themen „Wirtschafts- und Lohnentwicklung“ sowie „Schule, Bildung und Kinderbetreuung“ (jeweils 15,5 Prozent).

Umfrage-Knall vor Landtagswahl in Sachsen: Plötzlich sind die Karten neu gemischt

Dresden - Gut fünf Monate vor der Landtagswahl in Sachsen gibt es einer Umfrage zufolge Bewegung in der politischen Landschaft des Freistaats Sachsen. So bleibt die CDU in der Wählergunst zwar stärkste Kraft, rutscht aber weiter unter die 30-Prozent-Marke, wie die Leipziger Volkszeitung berichtet.

AfD schmiert ab - Wert der Grünen steigt extrem

Erstmeldung vom 23. März 2019: Die CDU kommt laut der Umfrage auf 27 Prozent, im Vergleich zur vorherigen Umfrage der Zeitung vom August 2018 ist das ein Rückgang um zwei Prozentpunkte. Die AfD behauptet zwar Platz zwei, kommt aber nur noch auf 18 Prozent. Im August 2018 lag sie noch bei knapp 24 Prozent.

Dafür sind die Grünen auch in Sachsen auf einem Höhenflug und erreichen 16 Prozent. Damit haben sie ihr Umfrageergebnis vom August (sieben Prozent) mehr als verdoppelt. Die Linke verliert leicht und landet bei 17 Prozent (August: 19 Prozent). Die SPD stabilisiert sich bei elf Prozent. Die FDP droht mit fünf Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Im August lagen die Liberalen noch bei sechs Prozent.

In der politischen Bedeutungslosigkeit: Frauke Petry und André Poggenburg

“Die blaue Partei“ von Ex-AfD-Chefin Frauke Petry spielen der Umfrage zufolge ebenso wenig eine Rolle wie die Partei "Aufbruch deutscher Patrioten" von André Poggenburg, dem Ex-AfD-Chef von Sachsen-Anhalt.

„Peinlich und sexistisch“: Viel Gegenwind für Verkehrsminister Scheuer wegen Fahrradhelm-Kampagne

Diese Koalition wäre in Sachsen möglich

Wäre schon am Sonntag Landtagswahl, hätte die seit 2014 regierende große Koalition aus Union und SPD keine Mehrheit mehr. Rechnerisch möglich wäre ein Bündnis von CDU, Grünen und SPD zusammen 56 Prozent. Zuletzt wurde spekuliert, ob die CDU zu einem Bündnis mit der AfD oder den Linken gezwungen sein könnte, wenn keine andere Koalition ansonsten eine Mehrheit erbringen würde.

Schafft es die FDP nicht in den Landtag, könnte es nach dieser Erhebung sogar spannend werden, ob es für Rot-Grün-Rot reichen könnte. Zusammen kommen die Parteien derzeit auf 44 Prozent.

Landtagswahl 2014 in Sachsen - damals reichte es für CDU und SPD

Bei der Landtagswahl im Jahr 2014 holte die CDU noch 39,4 Prozent. Die SPD erreichte 12,4 Prozent. Zusammen bildeten die beiden Parteien eine Regierungskoalition. Zweitstärkste Kraft wurde die Linke mit 18,9 Prozent. Die NPD scheiterte mit 4,9 Prozent knapp am Wiedereinzug in den Landtag. Dagegen kam die AfD mit 9,7 Prozent erstmal hinein. Die Grünen mussten mit 5,7 Prozent zittern.

Der Urnengang findet am 1. September statt. Für die Umfrage im Auftrag der Leipziger Volkszeitung wurden im März 703 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte aus Sachsen befragt.

Es weht ein neuer Wind in der Jungen Union: Nachdem Paul Ziemiak zum Generalsekretär der CDU berufen wurde, betont der neue JU-Chef Tilman Kuban das konservative Profil der Partei. Er rechnet mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel ab.

Im Herbst wird auch in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Dort würde sich die Regierungsbildung nach aktuellen Prognosen schwierig gestalten.

Doch nicht überall sind die politischen Verhältnisse so unklar: Umfragen zeigen, dass die grün-schwarze Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Amt bleiben würde.

Lesen Sie auch: Donald Trump: Mueller-Bericht liegt vor - und lässt ihn jubeln oder Brexit-Beben: „Sie ist am Ende“, „Tage gezählt“ - Theresa May öffentlich angezählt oder Anne Will machte Sonntagabend Pause - dies war der Grund oder Brexit: Mays Sturz ist möglich, brächte aber nichts oder Gehälter von Merkel, Steinmeier und Co. steigen - einige profitieren sogar zweimal oder Abschaffung der Zeitumstellung entschieden - jetzt diskutieren deutsche Politiker diese wichtige Frage oder Artikel 13: EU-Abstimmung über Urheberrechtsreform: Appell an Merkel und Barley oder Brexit-Schlacht läuft: Plötzlich bekommt May Unterstützung von ihrem Gegner

mag/AFP