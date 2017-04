Umfrage: Union überholt SPD - AfD legt wieder zu

Berlin - Das Hin- und Her bei den Umfragen geht in der heißen Phase vor der Bundestagswahl im September weiter: Die Union überholt in der aktuellsten Umfrage die SPD - die AfD gewann leicht hinzu.

Die Union steht einer Umfrage zufolge in der Wählergunst wieder besser da als die SPD. Im neuen Insa-„Meinungstrend“ für die „Bild“-Zeitung legen CDU und CSU im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 33 Prozent zu und lösen damit die Sozialdemokraten als Spitzenreiter ab.

SPD verliert

Die SPD verliert einen Punkt, aktuell würden ihr 31,5 Prozent der Befragten ihre Stimme geben, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Einen halben Prozentpunkt verliert auch die Linkspartei, sie kommt jetzt auf 8,5 Prozent.

AfD legt wieder zu

Die AfD (10 Prozent) gewinnt einen Punkt hinzu, Grüne und FDP halten mit jeweils 6,5 Prozent ihre Ergebnissen der Vorwoche. Wie sich die Umfragen in den nächsten Wochen entwickeln, finden Sie immer aktuell bei uns.

dpa