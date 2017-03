Umfrage zur Landtagswahl 2017 im Saarland: CDU und SPD fast gleich stark

Saarbrücken - Eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl im Saarland zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und SPD ab.

Nach einer am Donnerstagabend veröffentlichten ARD-Vorwahlumfrage liegt die CDU bei 35 Prozent und verliert damit drei Punkte im Vergleich zu Mitte Januar. Die SPD kommt auf 34 Prozent und hat damit acht Punkte zugelegt - in der Zeit, in die auch die Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten fällt.

Nach der Umfrage des Instituts Infratest dimap landet die Linkspartei bei 13 Prozent (minus ein Punkt). Die Grünen würden mit 4,5 Prozent (minus 0,5) den Wiedereinzug in den Landtag knapp verfehlen. Die FDP bliebe mit 3 Prozent erneut draußen (minus 1). Und die AfD zöge mit 6,5 Prozent in den Landtag ein, verliert aber 2,5 Prozentpunkte.

Nach den Ergebnissen dieser Umfrage wäre neben einer Fortsetzung der großen Koalition ein rot-rotes Regierungsbündnis möglich. Eine neue schwarz-rote Koalition fänden 61 Prozent der Wahlberechtigten gut, für Rot-Rot wären 36 Prozent der Befragten. Mit der Arbeit der bisherigen Landesregierung sind 68 Prozent zufrieden. An der Saar wird am 26. März ein neuer Landtag gewählt.

