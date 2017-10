Trump spielt die Zahl der Hurrikanopfer in Puerto Rico herunter

Zwei Wochen nach dem verheerenden Wirbelsturm „Maria“ sind die meisten Menschen auf Puerto Rico noch immer ohne Strom. Es fehlt an Lebensmitteln, Trinkwasser und Benzin. Nach Kritik an seinem Krisenmanagement macht sich Trump vor Ort ein Bild von der Lage.

San Juan - US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Besuch der von Hurrikan „Maria“ schwer verwüsteten Karibikinsel Puerto Rico die Zahl der Todesopfer relativiert. „Wenn man sich eine echte Katastrophe wie „Katrina“ anschaut mit Aberhunderten von Toten, und sieht, was hier bei dem Sturm passiert ist mit 16 Toten, könnt ihr sehr stolz sein“, sagt er am Dienstag bei einem Treffen mit Militärs, Rettungskräften und Politikern in San Juan.

Kurz nach Trumps Abflug teilte Gouverneur Ricardo Rosselló allerdings mit, die Zahl der Todesopfer sei auf mindestens 34 gestiegen. Weite Teile der Karibikinsel sind noch immer abgeschnitten. Die Behörden erhalten nur langsam Informationen aus abgelegenen Regionen. Beobachter hatten bereits darauf hingewiesen, dass die Opferzahl noch steigen dürfte.

Fast zwei Wochen nach dem Durchzug von „Maria“ machte sich Trump auf Puerto Rico ein Bild von den Schäden und dem Stand der Aufräumarbeiten. Er sprach mit Opfern, Einsatzkräften und Politikern. „Wir haben viele großartige Menschen hier, die sehr hart arbeiten“, sagte Trump. „Wir können sehr stolz darauf sein, was wir in Puerto Rico leisten.“

„Wir sterben hier und ihr tötet uns mit der Ineffizienz und eurer Bürokratie“

Zuvor war Kritik laut geworden, dass die Hilfsmaßnahmen zu langsam anliefen. „Wir sterben hier und ihr tötet uns mit der Ineffizienz und eurer Bürokratie“, schimpfte zuletzt die Bürgermeisterin von Puerto Ricos Hauptstadt San Juan, Carmen Yulín Cruz. „Ich habe genug davon, höflich zu sein. Ich bin stinksauer.“

„Maria“ hatte Puerto Rico frontal getroffen und schwere Verwüstungen angerichtet. Die meisten Bewohner des US-Außengebiets haben keinen Strom. Es fehlt an Lebensmitteln, Trinkwasser und Medikamenten. Er rechne mit Schäden von über 90 Milliarden US-Dollar (76,6 Mrd Euro), sagte Gouverneur Rosselló.

Bemängelt wurde vor allem, dass Trump so lange brauchte, um sich um die Katastrophe in Puerto Rico zu kümmern. Nach den Hurrikans „Harvey“ und „Irma“ war er innerhalb von Tagen nach Texas und Florida gereist. Trump wies die Kritik zurück: „Ich glaube, wir haben in Puerto Rico genauso gut reagiert wie in Texas und Florida.“

Zwar sind mittlerweile viele Hilfsgüte und Einsatzkräfte aus den USA in Puerto Rico eingetroffen, allerdings gestaltet sich die Auslieferung von Lebensmitteln und Trinkwasser an die Betroffenen wegen der zerstörten Infrastruktur und fehlender Kommunikation schwierig. Zahlreiche Container stecken in Häfen und auf Flughäfen fest.

Puerto Rico: Schwere Wirtschaftskrise bereits vor „Maria“

Puerto Rico hatte bereits vor „Maria“ mit einer schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen. Insgesamt liegt die Schuldenlast bei rund 70 Milliarden US-Dollar (rund 64 Milliarden Euro), hinzu kommen ungedeckte Pensionsansprüche. Washington hat die Insel bereits unter Finanzaufsicht gestellt. Die Verbindlichkeiten sollen nun in einer Art Konkursverfahren restrukturiert werden.

Auch bei seinem Besuch im Katastrophengebiet hielt Trump den Puerto Ricanern die hohen Kosten für die Rettungseinsätze und die Aufräumarbeiten vor. „Puerto Rico, es tut mir leid euch das sagen zu müssen, aber ihr habt unser Budget ein bisschen durcheinandergebracht“, sagte der US-Präsident.

dpa