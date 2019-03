Utrecht: Todesschütze legt Geständnis ab - nur Motiv bleibt offen 

Der mutmaßliche Schütze von Utrecht hat nach der Tat ein Geständnis abgelegt. Er äußert sich auch zur Frage nach möglichen Komplizen.

Utrecht - Der mutmaßliche Todesschütze von Utrecht hat sich zur Tat bekannt und erklärt, allein gehandelt zu haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in der niederländischen Stadt mit. Aber zum Motiv des 37-Jährigen wurde nichts mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft legt ihm mehrfachen Mord oder Totschlag mit terroristischem Motiv zur Last.

Gökmen T. hatte am Montag in einer Straßenbahn in Utrecht um sich geschossen. Drei Menschen waren getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Die Tat hatte die Niederlande schwer geschockt.

Utrecht/Niederlande: Gefundenes Schreiben soll auf terroristisches Motiv hindeuten

Bei dem Verdacht eines terroristischen Motivs stützt sich die Staatsanwaltschaft auf ein Schreiben, das im Fluchtauto gefunden worden war. Das Schreiben war nicht veröffentlicht worden. Allerdings wird auch untersucht, ob psychische Probleme ein Motiv sein könnten, „kombiniert mit einer radikalisierten Ideologie“.

Ein weiterer Verdächtiger, der am Dienstag festgenommen worden war, wurde am Freitag aus der Haft entlassen. Er werde nicht mehr verdächtigt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Lesen Sie auch: „Hier kommt niemand lebend raus“: Mann entführt Schulbus und setzt ihn in Brand

Utrecht/Niederlande: Schweigemarsch für die Opfer geplant

Die Untersuchungshaft des Hauptverdächtigen war am Freitag um die maximale Dauer von weiteren zwei Wochen verlängert worden.

Am Abend sollte in Utrecht mit einem Schweigemarsch an die Opfer erinnert werden. Dazu kündigten auch Ministerpräsident Mark Rutte, der Justizminister sowie die Bürgermeister der vier großen Städte des Landes ihre Teilnahme an.

Lesen Sie auch: Erdogan zeigt trotz Kritik erneut Video von Anschlag in Christchurch

dpa