Von Frau zu Frau: Ivanka Trump trifft heute Angela Merkel

Geschäftsfrau, Beraterin und Tochter

Angela Merkel und Ivanka Trump (li.) trafen sich schon einmal als die Bundeskanzlerin in den USA ihren Antrittsbesuch beim neuen US-Präsidenten Donald Trump machte.

Washington - Erstmals seit ihrer Ernennung zur Beraterin im Weißen Haus besucht US-Präsidententochter Ivanka Trump die Bundesrepublik. Am Dienstag nimmt die 35-Jährige mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin an einer Podiumsdiskussion teil.