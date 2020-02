Wahl in Iowa: Buttigieg landet laut ersten Prognosen vor Sanders

Die Demokraten sind in die Vorwahlen der USA gestartet. In Iowa scheint sich Pete Buttigieg gegen Bernie Sanders durchgesetzt zu haben.

Die erste Vorwahl um das US-Präsidentschaftsrennen findet in Iowa statt.

statt. Präsident Donald Trump tritt für die Republikaner an.

tritt für die Republikaner an. Bei den Demokraten gibt es hingegen ein großes Bewerberfeld.

Update vom Dienstag, 04.02.2020, 23.14 Uhr: Der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg liegt bei der ersten Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen vorne. Buttigieg kam nach Auszählung von 62 Prozent aller Wahlbezirke im Bundesstaat Iowa auf die meisten Delegiertenstimmen - gefolgt vom linken Senator Bernie Sanders, wie die Demokratische Partei in Des Moines am Dienstag nach langem Warten mitteilte. Chaos bei der Auszählung hatte die Verkündung von Ergebnissen extrem verzögert.

Wahl-Chaos in Iowa: Schwere Pannen bei den Demokraten, Schadenfreude beim Präsidenten

Update vom Dienstag, 04.02.2020, 16.21 Uhr: Die Demokratische Partei in Iowa hat inzwischen einen Programmierfehler als Grund für das Chaos bei der Auszählung der Vorwahlergebnisse genannt. Sie will die Wahl-Resultate aber baldmöglichst im Laufe des Tages veröffentlichen.

Die bisherigen Untersuchungen hätten ergeben, dass es bei der Eingabe der Daten aus den einzelnen Bezirken über eine App keine Probleme gegeben habe, hieß es am Dienstag in einer neuen Stellungnahme der Partei, über die US-Medien übereinstimmend berichteten.

Demokraten und Republikaner in Iowa hatten am Montagabend (Ortszeit) bei Hunderten Parteiversammlungen darüber abgestimmt, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten. Für die chaotische Wahl ernteten sie Spott vonseiten der Republikaner.

Donald Trump spottet über Wahl-Chaos der Demokraten

Update vom Dienstag, 04.02.2020, 14.06 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat die von einer schweren Panne überschattete Vorwahl der Demokraten im Bundesstaat Iowa als „völliges Desaster“ bezeichnet.

„Nichts klappt, genauso wie sie das Land regiert haben“, schrieb Trump mit Blick auf die oppositionellen Demokraten am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Unter Bezug auf die parallel erfolgte republikanische Vorwahl in Iowa schrieb der US-Präsident, er sei der einzige, der einen „sehr großen Sieg“ für sich in Anspruch nehmen könne.

Update vom Dienstag, 04.02.2020, 13.06 Uhr: Nach dem chaotischen Start der Demokraten bei den US-Vorwahlen gibt es nun spöttische Kommentare aus dem Lager der Republikaner. Der Wahlkampfmanager von Donald Trump, Brad Parscale, schrieb über Twitter, dass die Demokraten nicht einmal eine Vorwahl ausführen könnten, aber die Regierung übernehmen wollen.

Democrat party meltdown.



They can’t even run a caucus and they want to run the government.



No thank you. — Brad Parscale - Text TRUMP to 88022 (@parscale) February 4, 2020

Die demokratischen Kandidaten für das Amt des Präsidenten traten am Montagabend vor ihren Anhängern in Iowas Hauptstadt Des Moines auf, ohne das Ergebnis der Vorwahl zu kennen. Sie nutzten die Zeit, um US-Präsident Donald Trump zu attackieren.

Wahl-Chaos in Iowa: Münzwurf entscheidet bei den Vorwahlen

Update vom Dienstag, 04.02.2020, 11.45 Uhr: Der Start der US-Vorwahlen war mehr als chaotisch. Obwohl es noch kein Ergebnis gab, erklärten sich mehrere Kandidaten zum Sieger, darunter auch der linksgerichtete Senator Bernie Sanders. Er hat laut Zahlen seines Wahlkampfteams die Vorwahl der Demokraten im US-Bundesstaat Iowa für sich entschieden. Der 78-Jährige liege nach Auszählung von knapp 40 Prozent der Stimmen mit gut 28,6 Prozent vor dem früheren Bürgermeister Pete Buttigieg, der auf 25,7 Prozent komme, teilte Sanders' Wahlkampfteam am frühen Dienstagmorgen unter Berufung auf interne Berechnungen mit.

+ Ein Pressevertreter wartet auf die Verkündung der Ergebnisse. © AFP

Die linke Senatorin Elizabeth Warren landete demnach mit 18,4 Prozent auf Platz drei. Ex-Vizepräsident Joe Biden erreichte nur den vierten Platz. Er kam auf 15,1 Prozent. Umfragen hatten Biden auf Platz zwei hinter Sanders gesehen.

Problematisch war vor allem die Übermittlung der Wahlergebnisse. Stunden warteten die Kandidaten der Demokraten auf die Stimmen der US-Bürger. Die Organisation vor Ort reagierte hilflos, die Kandidaten empört. In einigen Wahllokalen wurde das Ergebnis sogar per Münzwurf entschieden, wie ein Video des Anbieters „KameraOne“ berichtet.

Update vom Dienstag, 04.02.2020, 6.00 Uhr: Nach der Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten im Bundesstaat Iowa verzögert sich die Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Die Demokratische Partei begründete dies am Montagabend (Ortszeit) mit „Unstimmigkeiten“ bei drei verschiedenen Datensätzen zu den Wahlergebnissen, wie US-Medien berichteten. Neben dem technischen System zur Erfassung der Resultate gibt es demnach auch Fotos der Abstimmungsergebnisse sowie schriftliche Unterlagen.

Es solle nun sichergestellt werden, dass die Ergebnisse vor einer Veröffentlichung korrekt seien, erklärten die Demokraten.

Mehrere der Bewerber traten schon vor Veröffentlichung der Ergebnisse vor ihre Anhänger und versicherten, sie hätten erfolgreich abgeschnitten. So äußerten sich der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, der in Umfragen für Iowa in Führung gelegen hatte, Vizepräsident Joe Biden sowie die Senatorinnen Elizabeth Warren und Amy Klobuchar.

Derweil gewann US-Präsident Donald Trump die Vorwahl in Iowa, wie seine Republikaner mitteilten. Das hatte als reine Formsache gegolten: Der Amtsinhaber hatte keine aussichtsreichen Herausforderer.

+ Eine Illustration mit der Darstellung des US-Präsidenten Trump ziert die Wand eines Gebäudes. © Jack Kurtz/ZUMA Wire/dpa

Erstmeldung vom Monatg, 03.02.2020, 11.30 Uhr: Des Moines – Iowa macht den Auftakt: In dem US-amerikanischen Bundesstaat im Mittleren Westen steht am Montagabend (19.00 Uhr Ortszeit/Dienstag 2.00 Uhr MEZ) die erste Vorwahl im US-Präsidentschaftsrennen an. In Parteiversammlungen, die über den ganzen Staat verteilt sind, stimmen Demokraten und Republikaner darüber ab, wen sie für den besten Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten halten. Für die Republikaner wird der amtierende Präsident Donald Trump antreten.

Donald Trump: Vorwahl in Iowa – großes Bewerberfeld bei den Demokraten

Im Gegensatz zu den Demokraten hat Donald Trump* nur wenig Konkurrenz. Für die Demokraten waren es fast 30 Anwärter, 17 sind bereits ausgestiegen, 11 bleiben noch übrig. Ein Führungstrio liegt dabei vorne: der moderate Ex-US-Vizepräsident Joe Biden sowie die beiden linken Senatoren Bernie Sanders und Elizabeth Warren.

I promised to restore hope in America. That includes the least among us. Together, let’s KEEP AMERICA GREAT!



Text TRUMP to 88022 if you liked our Super Bowl ad! pic.twitter.com/Lgjt53B7QX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020

In Iowa lag Biden über lange Strecken hinweg auf Platz eins. Bernie Sanders konnte aber zuletzt an ihm vorbeiziehen und sicherte sich damit die Favoritenrolle. Die demokratischen Präsidentschaftsbewerber absolvierten in Iowa bis zum Schluss Wahlkampfveranstaltungen im Akkord. Biden warnte dabei vor vier weiteren Jahren mit Donald Trump. Warren betonte, wer auch immer von den Demokraten nominiert werde: „Wir haben ein Ziel: Wir werden Donald Trump besiegen!“

Donald Trump: Iowa macht den Auftakt um das Präsidentschaftsrennen

Iowa ist mit seinen drei Millionen Einwohnern im Vergleich zu anderen Bundesstaaten ein kleines Licht und schickt im Sommer nur wenige Delegierte zu den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern. In dem kleinen Staat hat sich aber in der Vergangenheit oft gezeigt, wer am Ende als Kandidat seiner Partei das Rennen macht. Die Signalwirkung ist also groß. Die nächste Vorwahl folgt am 11. Februar 2020 in New Hampshire. Am 3. November 2020 beginnen die eigentlichen Präsidentschaftswahlen.

Erst kürzlich bewies Donald Trump geografische Schwächen. Er gratulierte den Gewinnern des diesjährigen Super Bowls - und blamierte sich*. Davor hatten Shakira und Jennifer Lopez Trumps Migrationspolitik kritisiert.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa