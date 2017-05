Peinliche Panne: ARD tauft ehemaligen Ministerpräsidenten um

Kiel - Wahlsendungen stellen TV-Sender vor Herausforderungen, weil es schnell gehen muss. Da passieren Fehler. Die ARD leistete sich eine witzige Panne. Opfer: ein namhafter Politiker.

Zwei richtungsweisende Wahlen an nur einem Abend: die Stichwahl um die Präsidentschaft in Frankreich und die Landtagswahl in Schleswig Holstein. TV-Sender hat diese Konstellation am Sonntagabend vor große Herausforderungen gestellt. Da passierten Fehler. Eine besonders witzige Panne ereignete sich bei der ARD.

Wie heißt er denn nun?

Beim Einholen von Stimmen zum Wahlausgang befragte der Sender auch Schleswig-Holsteins ehemaligen Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen. Problem: Unter dem CDU-Politiker blendete die ARD den komplett falschen Namen ein. Dort stand: „Carsten Harry Petersen.“

Ein Twitter-Nutzer fotografierte den Fauxpas vom Fernseher ab und stellte den Screenshot ins Internet. „Irgendein Name wird schon richtig sein“, schrieb er dazu.

Carsten? Peter? Egal, Hauptsache Harry, wird sich da der „Bauchbinden-Verantwortliche“ gedacht haben. Die Lacher hatte er damit jedenfalls auf seiner Seite. Neben der Carstensen-Panne leistete sich die ARD innerhalb ihrer Wahlberichterstattung einen weiteren Patzer. Diesmal betroffen: die französischen Präsidentschaftskandidaten Marine Le Pen und Emmanuel Macron.

Alle Informationen zu den Wahlen in Frankreich und Schleswig Holstein finden Sie in unseren Live-Tickern.

mm/tz