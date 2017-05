Kommentar: Vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen

Hoffen auf Schulz-Effekt

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Und weil der nächste Urnengang in Nordrhein-Westfalen bereits am nächsten Wochenende ansteht, setzt die SPD alles daran, sich vom Debakel in Kiel mit dem Hinweis auf die Verantwortlichkeit des Spitzenkandidaten Torsten Albig abzusetzen. Von Frank Pröse