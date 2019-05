Wahlarena: Das TV-Duell zur Europawahl 2019 im Live-Ticker

Die ARD-“Wahlarena“ ist das erste TV-Duell zur Europawahl 2019. Was die Spitzenkandidaten zu den wichtigsten Fragen sagen, lesen Sie hier im Live-Ticker.

Das erste TV-Duell zur Europawahl findet am 7. Mai ab 20.15 Uhr live in der ARD statt.

Die Duellanten sind der Deutsche Manfred Weber und der Niederländer Frans Timmermans.

In der „Wahlarena“ stellt das Studiopublikum 90 Minuten lang die Fragen an die beiden Spitzenkandidaten.

19.35 Uhr: Sowohl Timmermans als auch Weber haben bereits in mehreren anderen Ländern an TV-Duellen zur Europawahl teilgenommen. Dabei trafen sie auf unterschiedliche Diskussionspartner. Mitte April trafen sie auch schon einmal im französischen Fernsehen in einem direkten Duell aufeinander.

19.23 Uhr: In der ARD-"Wahlarena" sind nur die Vertreter der zwei größten europäischen Parteien zu sehen. Erst am 16. Mai bekommen endlich auch andere Kandidaten aus Deutschland eine Bühne. Zunächst diskutieren an diesem Tag ab 20.15 Uhr erneut Manfred Weber und Frans Timmermans im ZDF. Im Anschluss gibt es dann aber noch ein "kleines" TV-Duell zur Europawahl 2019 live im TV und im Live-Stream zu sehen. Dafür sind Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen, AfD, FDP und Die Linke eingeladen.

Letzte Statements vor dem TV-Duell zur Europawahl 2019

19.09 Uhr: Katarina Barley, die deutsche Spitzenkandidatin der SPD, hat am Dienstag die Werbetrommel für Frans Timmermans gerührt: "Der Feminist [Frans Timmermans] ist ein großartiger Spitzenkandidat für Europa und wird beweisen, dass nur wir für ein starkes & soziales Europa stehen".

18.50 Uhr: Wenige Stunden vor dem TV-Duell hat Manfred Weber zusammengefasst, welche Botschaft er im Wahlkampf vermitteln will: "Mein Europa denkt an morgen und schützt das Klima. Ich glaube an Anreize, Innovation und Fortschritt, nicht an neue Steuern und Belastungen für die Bürger."

Mein Europa denkt an morgen und schützt das #Klima. Ich gaube an Anreize, Innovation und Fortschritt, nicht an neue Steuern und Belastungen für die Bürger. #UnserEuropa pic.twitter.com/ZcFpMO7Phc — Manfred Weber (@ManfredWeber) 7. Mai 2019

+++ Willkommen zum Live-Ticker für das erste TV-Duell zur Europawahl 2019. Ab 20.15 Uhr berichten wir live über die Debatte in der ARD-“Wahlarena“. +++

Vorbericht: ARD zeigt erstes deutsches TV-Duell zur Europawahl 2019

Köln - Mit dem ersten TV-Duell vor der Europawahl erreicht der Wahlkampf in Deutschland seine heiße Phase. In der „Wahlarena“ der ARD sind am Dienstag, 7. Mai ab 20.15 Uhr die Spitzenkandidaten der beiden großen europäischen Parteien zu Gast. Der Bayer Manfred Weber wird die konservative EVP vertreten, zu der die deutschen Unionsparteien CDU und CSU gehören. Auf der anderen Seite steht der Niederländer Frans Timmermans, der die europäische Sozialdemokratie in die Europawahl führt. Die ARD hat für dieses Rededuell eine Dauer von 90 Minuten angesetzt.

Teilnehmer der „Wahlarena“: Weber und Timmermans bestreiten TV-Duell zur Europawahl

Die Auswahl der Kandidaten für die ARD-„Wahlarena“ ist nicht zufällig. Alle großen Parteien schicken Spitzenkandidaten ins Rennen, die nach der Europawahl 2019 den Vorsitz der EU-Kommission übernehmen sollen. Die Spitzenkandidaten von EVP und SPE haben realistische Chancen, die größte Fraktion im Europaparlament anzuführen und treffen deshalb im TV-Duell aufeinander. Die Wahl zum Präsidenten der Europäischen Kommission wird für den Spitzenkandidaten der stärksten Partei vermutlich Formsache sein - wenngleich in Brüssel auch über andere Planungen der EVP-Fraktion spekuliert wird.

Manfred Weber: Der CSU-Politiker sitzt seit 2004 als Abgeordneter im Europaparlament und war zuvor seit 2002 Mitglied im Bayerischen Landtag. Seit der letzten Europawahl ist er der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP). Kurz darauf, im Jahr 2015, wurde er zu einem stellvertretenden Parteivorsitzenden der CSU gewählt.

Frans Timmermans: Der Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) ist schon länger auf höchster politischer Ebene aktiv als sein Kontrahent. Timmermans zog erstmals 1998 in das nationale Parlament der Niederlande ein, war von 2012 bis 2014 Außenminister und ist heute EU-Kommissar für „Bessere Rechtssetzung, interinstitutionelle Beziehungen, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtecharta“.

+ Frans Timmermans bei einem Wahlkampfauftritt mit den SPD-Kandidaten Katarina Barley (rechts) und Udo Bullmann (links). © AFP / JOHN MACDOUGALL

„Wahlarena“ in der ARD: Wer stellt die Fragen beim TV-Duell zur Europawahl 2019?

Das Erste verspricht eine Debatte über die großen Fragen der aktuellen Politik: Wie soll Europa auf den Brexit reagieren? Wie soll die Gemeinschaft das Thema Migration behandeln? Was ist die richtige Antwort auf neue nationalistische Strömungen in Ländern der EU?

Die Fragen zu diesen Themen kommen nicht von einer Redaktion oder den Moderatoren selbst. Ellen Ehni und Andreas Cichowicz führen zwar durch die Live-Sendung, überlassen das Fragen aber den 100 Zuschauern, die bei der „Wahlarena“ in Köln dabei sind.