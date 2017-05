Bundesregierung beschließt weitere Verschärfung bei Asylrecht 

Fußfessel und Handy-Durchsuchung

+ © dpa Die Regeln für Abschiebungen und den Umgang mit Asylbewerbern werden erneut verschärft. © dpa

Stück für Stück schraubt die Bundesregierung in dieser Wahlperiode am Asylrecht. Nun ist das vorerst letzte Vorhaben beschlossen. Und das hat es in sich - wieder einmal. Die Kritik fällt heftig aus.