Von Amri angeschossener Polizist sieht sich nicht als Held

+ © dpa Christian Movio im Krankenhaus. Der Polizist wurde vom Terrorverdächtigen Anis Amri angeschossen. © dpa

München - Die Jagd nach dem mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, ist vorbei. Doch viele Fragen bleiben offen - auch ob es Ermittlungspannen seitens der Behörden gab. Die Entwicklungen im News-Blog.

+++ Den Terrorverdächtigen Anis Amri in Italien gestoppt zu haben, ist aus Sicht des italienischen Polizisten Christian Movio keine Heldentat gewesen. Er habe Freitagnacht in Sesto San Giovanni nördlich von Mailand lediglich seine Arbeit getan, sagte Movio der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“. Movio wurde von dem Tunesier angeschossen, als er Freitagnacht dessen Ausweispapiere gemeinsam mit seinem Kollegen Luca Scatà kontrollieren wollte. Scatà feuerte zurück und erschoss den 24-jährigen Amri. Movio musste operiert werden, konnte aber bereits an Heiligabend das Krankenhaus verlassen und zu seiner Familie zurückkehren. „Wir sind so eine Resonanz nicht gewöhnt“, sagte Movio dem Blatt. An Weihnachten habe er versucht, so wenig wie möglich an die Ereignisse am Freitag zu denken.

Online-Petition für erschossenen Lkw-Fahrer

+++ In einer Online-Petition wird zurzeit das Bundesverdienstkreuz für den polnische Lkw-Fahrer, der nach dem Attentat tot auf dem Beifahrersitz gefunden wurde, gefordert. Die Initiatorin schrieb auf der Plattform Change.org, der Pole sei ein Held, weil sein Ringen mit dem Täter vermutlich viele Menschenleben gerettet habe. Auf der Plattform gab es bis zum Dienstagmorgen fast 40.000 Unterstützer für das Anliegen. Ob es aber zu einem Kampf im Führerhaus unmittelbar vor dem Attentat gekommen ist, ist unklar. Denn nach „Bild“-Informationen hatte der Fahrer schon Stunden vor der Tat einen Kopfschuss erlitten.

+++ Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt steht auch die Arbeit der Sicherheitsbehörden in Deutschland im Fokus. Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte eine eingehende Untersuchung an, schloss ein pauschales Versagen bezüglich des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri jedoch aus. „Selbstverständlich werden wir den Fall aber bis ins Detail aufarbeiten und einen entsprechenden Bericht vorlegen“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“. Eine Mehrheit der Deutschen fordert laut einer Umfrage mehr Sicherheitsmaßnahmen im Land.

Mehrheit der Deutschen für mehr Sicherheitsmaßnahmen

+++ Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist die Mehrheit der Deutschen für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprechen sich 73 Prozent für eine Aufstockung der Polizeikräfte aus. Eine große Mehrheit von 60 Prozent ist für eine stärkere Videoüberwachung öffentlicher Räume. Der Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche wurde nicht von der Polizei mit Kameras observiert. Der rot-rot-grüne Berliner Senat will die Videoüberwachung derzeit nicht ausweiten.

+++ Wie kam Anis Amri von Berlin über Frankreich nach Mailand, was geschah in den knapp 80 Stunden zwischen dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz und dem Tod vor einem Bahnhof in Mailand? Und nutzte er in Berlin und in Italien die selbe Waffe? Diese und noch viele Fragen mehr beschäftigen die Ermittler in Ministerien, BKA und bei der Polizei auch über Weihnachten. Wir halten Sie in diesem News-Blog über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Anis Amri: Flucht nach Anschlag in Berlin endet blutig

Die tagelange Flucht von Anis Amri endete am Freitagmorgen in Mailand: Der europaweit gesuchte mutmaßliche Attentäter vom Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wurde in der norditalienischen Metropole von der Polizei erschossen - einen Tag nach seinem 24. Geburtstag. Zuvor hatte der Tunesier das Feuer auf die Beamten eröffnet und einen Polizisten verletzt.

Die Suche nach dem Terrorverdächtigen ist damit beendet, doch seine Radikalisierung unter den Augen der deutschen Behörden und sein Weg durch Europa lassen viele Fragen offen.

Auf Amris Spur waren die Berliner Ermittler gekommen, als sie in dem Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Der 2015 über Freiburg nach Deutschland eingereiste Tunesier war Medienberichten zufolge in Italien und seinem Heimatland zu Haftstrafen verurteilt worden.

Nach dem Verdächtigen war seit Mittwoch europaweit gefahndet worden. Amri soll bei dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am Montag zwölf Menschen getötet und fast 50 weitere verletzt haben.

