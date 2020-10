Wien-Wahl: Wer und was wird gewählt? - Prognosen, Wahlbeteiligung und Corona-Regeln

Die Briefwahl-Beteiligung zur Wien-Wahl am Sonntag brechen bereits Rekorde. Damit die Wahl sicher abläuft, gibt es einige Corona-Maßnahmen. Die SPÖ liegt bisher vorn.

Wien - Am Sonntag, 11. Oktober, ist großer Wahltag in Wien - mitten in einer Zeit, in der die Corona-Infektionszahlen auch in Österreich wieder stark steigen. Die Bürger stimmen über einen neuen Gemeinderat und mehrere Bezirksregierung in der österreichischen Landeshauptstadt ab. Wichtig zu wissen bei den Bezeichnungen: Da Wien Land (Stadtstaat) und Stadtgemeinde zugleich ist, ist der Gemeinderat auch der Landtag. Dieser ist, wie in Deutschland die Länderparlamente, für die Gesetzgebung und die Kontrolle der Regierung zuständig.

Insgesamt werden am Sonntag 100 Abgeordnete für den Gemeinderat gewählt, für die nächsten fünf Jahre. Dazu sind rund 1,1 Millionen Wiener zur Wahl aufgerufen. Fast 1.500 Wahllokale stehen von 7 bis 17 Uhr offen.

Wien-Wahl: Welche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus wird es geben?

Um die Wähler, die im Wahllokal wählen gehen wollen, zu schützen, hat die Stadt einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. So muss jeder eine Maske tragen und die Wähler werden gebeten, ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen. Zudem gibt es sogenannte „Covid-Sackerl“, in denen Flächen- und Händedesinfektionsmittel, Masken, Gesichtsschilder und Papierhandtücher drinstecken.

Normalerweise wäre geplant, dass Wahllokale auch in Wohnhäusern von Pensionisten aufgebaut werden. Doch um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten, wurden Außenstehende auf andere Wahlstandorte verteilt.

Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen wurden einige Wahllokale neu zugeteilt. Euer aktuelles Wahllokal findet ihr online unter: https://t.co/iusgowqhe6 #WienWahl2020 pic.twitter.com/2wjtbiz1KQ — Stadt Wien (@Stadt_Wien) October 9, 2020

Wien-Wahl: Wählen die Wiener lieber per Briefwahl statt im Lokal?

Die Briefwahl ist in diesem Jahr natürlich besonders wichtig. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Am 8. Oktober wurden an die Wiener bereits rund 375.000 Wahlkarten, wie die Formulare in Österreich heißen, ausgestellt. Auf die Wahlberechtigten gerechnet ist dies also schon jeder dritte Wiener Wähler. So viele waren es noch bei keiner Wien-Wahl. Zum Vergleich vor fünf Jahren: Da beantragten knapp 204.000 Wähler die Wahlkarte.

Dieser hohe Briefwahlandrang könnte auch die Auszählung der Stimmen verzögern. Ein vorläufiges Gesamtergebnis der Urnenwahl steht häufig schon nach drei Stunden, also gegen 20 Uhr zur Verfügung. Mit allen Briefwählern dürfte sich die Zählung mindestens bis in den Montag ziehen.

Wien-Wahl: Wie sehen die aktuellen Prognosen für die Parteien aus?

Zurzeit sind im Landtag sechs Parteien vertreten. Dies könnte Umfragen zufolge auch so bleiben. Klarer Sieger der Wahl dürfte die SPÖ sein, die mit Michael Ludwig auch jetzt schon den Bürgermeister stellt. Mit in Umfragen über 40 Prozent kratzen sie unter Umständen sogar an der Mehrheit. Dahinter liegt die ÖVP mit um die 20 Prozent. Nach einem sehr schlechten Ergebnis 2015 hoffen sie nun auf den Kanzlerbonus von Sebastian Kurz. Dahinter folgen die Grünen, mit Umfragewerten mal bei 13 Prozent, mal eher bei 16 Prozent, wie bei einer Umfrage von Market im Auftrag der Zeitung Der Standard von Anfang Oktober.

+ Michael Ludwig (SPÖ) will weiter Bürgermeister von Wien bleiben. © Helmut Fohringer/APA/dpa

Die FPÖ stützt Umfragen zufolge deutlich auf nur noch etwa zehn Prozent statt vorher 31 Prozent ab. Nach der Ibiza-Affäre um ihren damaligen Chef Heinz-Christian Strache hat die Partei zu kämpfen. Strache selbst hofft auf einen Einzug in den Gemeinderat mit seinem „Team HC Strache“, das sich jedoch in Umfragen um die Fünf-Prozent-Hürde bewegt. Die NEOS landen laut Market-Umfrage bei sechs Prozent - ihr gleiches Ergebnis wie 2015.

Austria (Vienna regional election), Research Affairs poll:



SPÖ-S&D: 42% (+2)

ÖVP-EPP: 19% (+10)

GRÜNE-G/EFA: 13% (+1)

FPÖ-ID: 11% (-20)

NEOS-RE: 7% (+1)

HC-*: 5% (new)



+/- vs. 2015 election



Fieldwork: 3-5 October 2020

Sample size: 800#wahl20

➤ https://t.co/XWpToewZ7C pic.twitter.com/zskrmRyZMa — Europe Elects (@EuropeElects) October 8, 2020

Satirisch geht die Bierpartei die Wahl an - erstmals waren sie bei der Nationalratswahl 2019 wählbar. Ganz oben in ihrem Programm stehen ein Bierbrunnen für Wien sowie ein Eignungstest für Politiker. Doch auch die Rettung der Kulturstätten, die es in Corona-Zeiten besonders schwer haben, zählt zu ihren ernsteren Zielen.

Was wird neben dem Gemeinderat gewählt?

Zusätzlich zum Gemeinderat werden 23 Bezirksregierungen gewählt. Wahlberechtigt sind hier ein paar mehr Personen, nämlich rund 1,4 Millionen, da auch EU-Bürger stimmberechtigt sind. Je nach Einwohnerzahl der Bezirke werden 40 bis 60 Mandate vergeben.