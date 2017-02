Wilders beginnt heiße Wahlkampfphase: „Niederlande den Niederländern“

Amsterdam - In Holland geht es in die heiße Phase für die Parlamentswahlen. Rechtspopulist Geert Wilders provozierte nun erneut mit seinen Äußerungen.

Beschützt durch ein Großaufgebot von Polizisten hat der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders am Samstag die heiße Phase seines Wahlkampfes für die Parlamentswahl am 15. März eröffnet. In Spijkenisse südlich von Rotterdam wiederholte der Chef der Partei für die Freiheit (PVV) vor allem seine Forderung, „die Niederlande den Niederländern“ zurückzugeben. „Dies ist ein historischer Tag und dies werden historische Wahlen“, sagte er vor den Kameras zahlreicher in- und ausländischer Journalisten.

Wilders' rechtspopulistische und islamfeindliche PVV kann verschiedenen Umfragen zufolge mit 27 bis 32 Sitzen im 150 Abgeordnete zählenden Parlament rechnen. Damit wäre sie die mit Abstand stärkste Partei des Landes. Die VVD-Partei des rechtsliberalen Regierungschefs Mark Rutte, die 2012 noch 41 Sitze eroberte, kann jetzt nur noch etwa 23 Sitze erwarten. Nach der Wahl wird eine spannende und schwierige Regierungsbildung erwartet. Wilders versprach, er werde dafür sorgen, dass „die Niederländer (im Land) wieder eine zentrale Rolle spielen“.

dpa