Russlands Präsident Wladimir Putin hält traditionelle Rede zur Lage der Nation

Im Kreml in Moskau

Russlands Präsident Wladimir Putin hält am Mittwoch in Moskau die traditionelle Rede zur Lage der Nation. (Archivbild)

Wladimir Putin hält am Mittwochvormittag die traditionelle Rede zur Lage der Nation. Dabei will er erklären, wie er die soziale Lage in Russland verbessern möchte.