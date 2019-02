ZDF nahm heikle Putin-Doku kurzfristig aus dem Programm - jetzt erklärt der Sender warum

Die Doku „Putin und die Mafia“ sollte am Mittwochabend auf ZDF Info laufen. Doch der Sender änderte kurzfristig das Programm - und nennt nun den Grund dafür.

München - Eine spontane Programmänderung bei ZDF Info sorgte vor zwei Tagen für Verwunderung unter den Zuschauern. Eigentlich sollte am Mittwochabend um 20.15 Uhr die Dokumentation „Putin und die Mafia“ über mögliche Beziehungen des russischen Präsidenten zum organisierten Verbrechen ausgestrahlt werden. „Die Dokumentation zeigt die Verstrickungen innerhalb dieses Systems und erklärt, wie Korruption und mafiöse Strukturen das politische Leben in Russland beschädigen“, heißt es in einer Sendungsankündigung.

Doch auf den Fernsehbildschirmen war dann doch eine andere Doku zu sehen: „Putin - Russlands letzter Zar“ lief anstelle des Mafia-Beitrags. Auf Twitter kursierten schnell Gerüchte, weshalb der Sender sein Programm so unerwartet geändert habe. „Eigentlich sollte da ja eine andere Dokumentation laufen. "Putin und die Mafia". Warum wurde die kurzfristig aus dem Programm genommen. Druck von oben? Angst irgendwo anzuecken?“, fragt ein Twitter-User auf der Seite von ZDF Info.

Eigentlich sollte da ja eine andere Dokumentation laufen. "Putin und die Mafia". Warum wurde die kurzfristig aus dem Programm genommen. Druck von oben? Angst irgendwo anzuecken? — Bernhard Keim (@BernhardKeim) 21. Februar 2019

ZDF Info nahm die Putin-Doku wegen eines „Missverständnisses“ aus dem Programm

Auf Nachfrage von Focus Online gab ein Sendersprecher bekannt, man habe die Doku kurzfristig aus dem Programm nehmen müssen, „da aufgrund eines Missverständnisses die technische Freigabe nicht vorlag“. Mittlerweile sei diese Frage aber geklärt, heißt es in dem Bericht vonFocus Online. Seit Donnerstagnachmittag ist die Doku in der ZDF Mediathek verfügbar.

Zudem stehen bereits neue Sendetermine im Fernsehen fest: Die Doku wird am kommenden Dienstag um 1.30 Uhr sowie am kommenden Donnerstag um 6.15 Uhr und 17 Uhr bei ZDF Info zu sehen sein. „Putin und die Mafia“ soll wohl voraussichtlich im März oder April auch noch zur Primetime gezeigt werden, berichtet das Portal. Der exakte Termin dafür stehe laut ZDF jedoch noch nicht fest.

Putins geplantes Treffen mit Netanjahu wurde ebenfalls verschoben

Neben der ZDF-Doku über Putin und die Mafia wurde übrigens auch ein wichtiger Termin des russischen Präsidenten kürzlich verschoben. Eigentlich war für Donnerstag ein Gespräch zwischen Putin und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu geplant. Auf israelischen Wunsch wurde das Treffen jedoch abgesagt, berichtet die Deutsche Presse Agentur. Nun soll das Gespräch am kommenden Mittwoch in Moskau stattfinden.

Vergangenen Mittwoch hielt Putin außerdem seine 15. Rede an die Nation. Dabei hat er die USA vor einem weiteren Konfrontationskurs gegenüber Russland und vor einem Rüstungswettlauf gewarnt. Washington solle sich gut genug die Schnelligkeit und die Reichweiten russischer Waffensysteme ansehen, ehe es über neue Rüstungsschritte entscheide, die Moskau als Bedrohung auffassen müsse, sagte der Kremlchef. Ein Sprecher der Nato bezeichnete Putins Drohungen als inakzeptabel.

