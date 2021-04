Huawei-Produkte stark reduziert - jetzt bei Amazon

Bestseller des chinesischen Herstellers

+ © IMAGO / VCG Bei den Amazon Osterangeboten lockt Huawei mit zahlreichen Top-Produkten zu Spitzenpreisen. (Symbolbild) © IMAGO / VCG

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Philipp Mosthaf schließen

Weitere schließen

Viele Huawei-Produkte gibt es jetzt zu stark reduzierten Preisen. Unter anderem das P40 lite, die GT 2 Smartwatch oder das TalkBand B6. Sie sparen bis zu 40 Prozent.

Hinweis an unsere Leser:



Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision.

Amazon begeistert seine KundInnen aktuell mit unschlagbaren Osterangeboten. Bis zum 31. März gibt es täglich neue Produkte, die knallhart reduziert sind. So können Sie sich Schnäppchen aus den unterschiedlichsten Kategorien sichern. Aber Sie sollten schnell sein, denn viele Angebote haben meist eine Dauer von 24 Stunden oder weniger. Nicht so bei Huawei: Der chinesische Technologiehersteller hat Angebote bei Amazon, da bis zum 31. März gültig sind. Ergattern Sie das Huawei P40 lite, die GT 2e Smartwatch*, die FreeBuds Pro und weitere Huawei-Produkte zu Spitzenpreisen. Wir stellen Ihnen in diesem Artikel einige Produkte vor. Zu allen Huawei-Angeboten gibt es zusätlich einen 5-Euro-Amazon-Gutschein!

Lesen Sie auch: Amazon-Angebote im März: Diese Produkte gibt es stark reduziert – Samsung Watch mit Galaxy Buds.

HUAWEI P40 lite 5G: Jetzt 21 % sparen!

+ HUAWEI P40 lite 5G. © Amazon Produktbild

Preis 315,52 Euro statt 399,00 Euro Betriebssystem Android 10.0 AOSP Farbe Space Silver Arbeitsspeicher 6 GB Displaygröße 6,5 Zoll (16,51 cm) Speicherkapazität 128 GB

Das Huawei P40 lite 5G verfügt über vier Kameraobjektive für grenzenlose Schönheit. Die Hauptkamera hat 64 Megapixel, die Ultraweitwinkelkamera 8 Megapixel, die Makro- und Bokehkamera jeweils zwei Megapixel. Mit dem 4.000-mAh-Akku haben Sie nie wieder schwächelnde Batterien. Sollte dies doch einmal der Fall sein, dann können Sie mit dem Huawei 40 W SuperCharge Schnellladegerät in nur 30 Minuten die Batterien um 70 Prozent laden. Mit dem Arbeitsspeicher von 6 GB haben Sie genügend Power, 128 GB Speicher bieten genügend Platz für Videos, Fotos und Apps.

Bestellen Sie jetzt das HUAWEI P40 lite 5G

HUAWEI Watch GT 2e Smartwatch

+ HUAWEI Watch GT 2e Smartwatch. © Amazon Produktbild

Preis 112,99 Euro statt 169,00 Euro Abmessungen 53 x 46,8 x 10,8 mm Displaygröße 46 mm Speicherpkapazität 4 GB Akkulaufzeit Bis zu 2 Wochen Kompatibel mit Android ab 4. 4+, iOS ab 9. 0+

Verschiedene Trainings-Funktionen und die Musikwiedergabe machen die Huawei Smartwatch GT 2e zu einem intelligenten Begleiter für Alltag und den Sport. Mit der Watch können Sie Kontakte anrufen, SMS und Nachrichten empfangen sowie Apps bedienen. Das Aktivitätstracking eignet sich hervorragend fürs Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Wandern. Mit dem eingebauten Herzfrequenz-Monitoring haben Sie Ihren Puls jederzeit im Blick.

Bestellen Sie jetzt die HUAWEI Watch GT 2e

HUAWEI FreeBuds Pro inkl. Körperwaage: Über 70 Euro sparen!

+ HUAWEI FreeBuds Pro inkl. Körperwaage. © Amazon Produktbild

Preis 171,08 Euro statt 248,99 Euro Rauschkontrolle Aktive Geräuschunterdrückung Konnektivitätstechnologie Bluetooth Akkulaufzeit Bis zu 36 Stunden im Ladecase Farbe Carbon Black Zusätzliches Material Körperwaage inklusive

Die Huawei FreeBuds Pro überzeugen durch einen kräftigen Bass und reduzieren Umgebungsgeräusche dank aktiver Geräuschunterdrückung. Mit einem einfachen Drücken kann so der Aufmerksamkeitsmodus aktiviert oder die Verbindung zur Umgebung wieder hergestellt werden. Die FreeBuds Ppro verfügen über drei Mikrofone: Die beiden nach außen gerichteten Mikrofone nehmen den Schall aus der Richtung der Stimme präzise auf, während das nach innen gerichtete Mikrofon Stimmen deutlicher hörbar macht Im Lieferumfang enthalten ist eine Körperwaage von Huawei.

Bestellen Sie jetzt die HUAWEI FreeBuds Pro inkl. Körperwaage

HUAWEI TalkBand B6 Elite: Jetzt 15 % sparen!

+ HUAWEI TalkBand B6 Elite Bluetooth Headset & SmartBand. © Amazon Produktbild

Preis 212,50 Euro statt 249,00 Euro Displaygröße 39 mm Farbe Titanium Gray Wasserschutz Wasserfest IPX7 Ladeanschluss USB Typ-C Akkulaufzeit Bis zu 8 Stunden

Das Bluetooth-Headset von Huawei befindet sich am Handgelenk und kann bei täglichen Telefonaten helfen. Bei einem Telefonat entnehmen Sie ganz einfach das Bedienelement und können es per Kopfhörer verwenden. Das TalkBand B6 Elite verbindet die Fähigkeiten einer Smartwatch mit den Vorteilen eines Bluetooth-Headset. Doch das Huawei TalkBand B6 Elite hilft Ihnen nicht nur bei Anrufen, es überwacht auch ihren Gesundheitszustand. Sieben typische Trainingsmodi helfen Ihnen beim Workout. Auch Ihr Schlaf kann überwacht werden.

Bestellen Sie jetzt das HUAWEI TalkBand B6 Elite

HUAWEI Sound X Lautsprecher: Jetzt 40 % sparen!

+ HUAWEI Sound X Lautsprecher. © Amazon Produktbild

Preis 211,00 Euro statt 349,00 Euro Lautsprechergröße 3,5 Zoll Gewicht 3,5 Kilogramm Leistung 60 Watt Stromquelle Kabelgebunden Farbe Schwarz

Klein, aber oho ist der Huawei Sound X Lautsprecher. Sechs Hochtöner sowie einen 360-Grad-Raumklang lassen den kleinen Bluetooth-Lautsprecher mit 60 Watt enorm viel leisten. Der Frequenzbereich liegt zwischen 40 Hz und 40 KHz und bietet ein eindrucksvolles Sounderlebnis dank der Devialet Dual-Woofer. Verzerrungen werden unterdrückt. Mit Huawei Share können Filme, Podcasts, Musik und Hörbücher einfach auf den Lautsprecher übertragen werden.

Bestellen Sie jetzt den HUAWEI Sound X Lautsprecher

Amazon Osterangebote 2021: Huawei-Produkte stark reduziert

Die oben vorgestellten Produkte sind nur eine kleine Auswahl der starken Angebote von Huawei zum Amazon Osterspecial 2021. Auf dieser Seite finden Sie alle Angebote des Herstellers, die bis zum 31. März gültig sind. Aber beeilen Sie sich, die Produkte von Huawei sind sehr gefragt. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Das könnte Sie auch interessieren: Amazon-Bestseller: Das sind die aktuell beliebtesten Produkte beim Versand-Riesen.