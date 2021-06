Aus Edelstahl

+ © Amazon Produktbild Die Edelstahl-Töpfe von WMF sind stabil, hitzebeständig und für alle Herdarten geeignet. © Amazon Produktbild

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Philipp Mosthaf schließen

Weitere schließen

Das Gourmet Plus Topfset von WMF gibt es aktuell bei Amazon stark reduziert. Sparen Sie auf das 7-teilige Kopftopfset satte 35 Prozent.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hobby- und Profiköche aufgepasst! Aus der WMF Kochgeschirrserie Gourmet Plus gibt es nun das siebenteilige Topfset stark reduziert. Sparen Sie bei Amazon satte 35 Prozent auf die induktionstauglichen Töpfe aus Edelstahl. Töpfe und Pfannen von WMF bestechen dadurch, dass sie stabil und unverwüstlich sind sowie fest auf dem Herd stehen. Die stabilen Griffe liegen sehr gut in der Hand. Zudem sind sie im Innenraum hohl, damit sie beim Kochen nicht zu heiß werden. Dank des TransTherm-Allherdbodens wird die Hitze schnell aufgenommen, verteilt sich gleichmäßig und wird lange Zeit im Inneren gespeichert. In diesem Artikel finden Sie alle nützlichen Informationen über das WMF Gourmet Plus Topfset.

Lesen Sie auch: Bosch Hausgeräte stark reduziert.*

WMF Topfset: jetzt 35 % Rabatt

+ WMF Gourmet Plus Topfset © Amazon Produktbild

Zum Angebot: WMF Topfset nur 342,70 Euro

Siebenteiliges WMF Topfset aus Cromargan Edelstahl rostfrei 18/10, mattiert: Spülmaschinengeeignet, säurebeständig, hitzebeständig und backofengeeignet bis 250° C.

18/10, mattiert: Spülmaschinengeeignet, säurebeständig, hitzebeständig und backofengeeignet bis 250° C. WMF Topfset bestehend aus: 2x Bratentopf (16 & 20 cm), 3x Fleischtopf (16, 20 & 24 cm), Dämpfereinsatz (20 cm), Stielkasserolle (16 cm). Alle Töpfe inklusive Deckel, Ausnahme Stielkasserolle.

2x Bratentopf (16 & 20 cm), 3x Fleischtopf (16, 20 & 24 cm), Dämpfereinsatz (20 cm), Stielkasserolle (16 cm). Alle Töpfe inklusive Deckel, Ausnahme Stielkasserolle. Für alle gängigen Herdarten geeignet: Induktion, Gas, Elektro, Glaskeramik

geeignet: Induktion, Gas, Elektro, Glaskeramik Dampföffnung im Deckel verhindert Vakuumbildung, unkontrolliert Dampfaustritt und Spritzwasser auf dem Herd

verhindert Vakuumbildung, unkontrolliert Dampfaustritt und Spritzwasser auf dem Herd TransTherm-Bodenkonstruktion sorgt für lange und gleichmäßige Wärmespeicherung

sorgt für lange und gleichmäßige Wärmespeicherung Preis: 342,70 Euro statt 529,00 Euro!

Zum Angebot: WMF Topfset nur 342,70 Euro

Was ist der Unterschied zwischen Bratentopf und Fleischtopf?

In den Fleischtopf passt alles rein, was beim Kochen viel Flüssigkeit braucht. Neben Fleisch nimmt ein Fleischtopf auch Gemüse, Nudeln und Kartoffeln bestens auf. Der Rand ist besonders hoch und verhindert so das Spritzen von Flüssigkeit beim Braten. Der Bratentopf ist eine Kombination aus Pfanne und Fleischtopf, wobei der Rand höher ist als bei einer Pfanne, so spritzt kaum Fett beim Braten heraus. Doch der Rand ist etwas niedriger als beim Fleischtopf, damit die Flüssigkeit schneller verdampfen kann. So können Sie Fleisch und Gemüse problemlos wenden. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Auch interessant: Matratzen-Sale bei Amazon: Emma-Matratzen zum Top-Preis - nur für kurze Zeit.