Xiaomi POCO X3 PRO: Jetzt 13% reduziert

+ © Amazon Produktbild Das Xiaomi POCO X3 PRO kommt am 9. April auf den Markt. Bei Amazon kann man das Smartphone jetzt vorbestellen. © Amazon Produktbild

Autor Philipp Mosthaf

Xiaomi bringt mit dem POCO X3 PRO ein leistungsstarkes und erschwingliches Smartphone auf den Markt. Bei Amazon ist das Handy aktuell 13 Prozent reduziert.

Xiaomi bringt mit dem POCO X3 PRO eine neues leistungsstarkes Smartphone* auf den Markt – zu einem erschwinglichen Preis. Ab dem 9. April ist das High-End-Gerät verfügbar, Amazon-KundInnen können das POCO X3 PRO jetzt bestellen. Der Preis mit 299,90 Euro hält sich im Vergleich zu anderen Smartphones der Konkurrenz in einem erschwinglichen Rahmen. Doch was bekommt man für diese 300 Euro? Was kann das Xiaomi POCO X3 PRO? Wir haben das Smartphone unter die Lupe genommen.

Xiaomi POCO X3 PRO: Das kann das neue Smartphone für 259,99 Euro

+ Xiaomi POCO X3 PRO Smartphone. © Amazon Produktbild

Maximale Leistung: Durch die Qualcomm Snapdragon 860 Mobile Platform bietet das Xiaomi POCO X3 PRO eine weitaus höhere Leistung als bei den Vorgängern. Qualcomm Snapdragon ist das führende 4G-Prozessor-Flaggschiff in diesem Jahr. Durch den Prozessor können Sie auch Online-Spiele in voller Geschwindigkeit und höchster Auflösung genießen.

Durch die Qualcomm Snapdragon 860 Mobile Platform bietet das Xiaomi POCO X3 PRO eine weitaus höhere Leistung als bei den Vorgängern. Qualcomm Snapdragon ist das führende 4G-Prozessor-Flaggschiff in diesem Jahr. Durch den Prozessor können Sie auch Online-Spiele in voller Geschwindigkeit und höchster Auflösung genießen. UFS 3.1 Speicher: Das Xiaomi POCO X3 PRO verfügt über einen blitzschnellen UFS 3.1 Speicher. Diese neue und verbesserte Speichertechnologie bietet schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. So können Sie Spiele und Apps direkt starten, ohne warten zu müssen.

Das Xiaomi POCO X3 PRO verfügt über einen blitzschnellen UFS 3.1 Speicher. Diese neue und verbesserte Speichertechnologie bietet schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. So können Sie Spiele und Apps direkt starten, ohne warten zu müssen. Starkes Display: Das Xiaomi POCO X3 PRO bietet mit einem 6,67-Zoll-großen FHD+ DotDisplay einen starken Bildschirm für Spiele und Apps. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ist High-End-Niveau und die Touch-Abtastrate von 240 Hz ist perfekt für Mobile-Games. 120 Hz sorgen für flüssige Bewegungen in den Spielen, die Abtastrate verringert die Berührungslatenz.

Das Xiaomi POCO X3 PRO bietet mit einem 6,67-Zoll-großen FHD+ DotDisplay einen starken Bildschirm für Spiele und Apps. Die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz ist High-End-Niveau und die Touch-Abtastrate von 240 Hz ist perfekt für Mobile-Games. 120 Hz sorgen für flüssige Bewegungen in den Spielen, die Abtastrate verringert die Berührungslatenz. Hochauflösende Kameras: Das POCO X3 PRO verfügt über fünf Kameras. Eine Rückkamera mit 48 Megapixeln, eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 Megapixeln, sowie jeweils eine 2-Megapixel-Makrokamera und -Tiefenkamera. Die Frontkamera mit 20 Megapixeln lässt Selfies auch im Nachtmodus zu.

Das POCO X3 PRO verfügt über fünf Kameras. Eine Rückkamera mit 48 Megapixeln, eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 Megapixeln, sowie jeweils eine 2-Megapixel-Makrokamera und -Tiefenkamera. Die Frontkamera mit 20 Megapixeln lässt Selfies auch im Nachtmodus zu. Duale Lautsprecher: Zwei leistungsstarke Dual-Lautsprecher sorgen für Dolby-Surround-Erfahrung. Genießen Sie Spiele oder hören Sie Musik mit einem Sound in Studioqualität.

Zwei leistungsstarke Dual-Lautsprecher sorgen für Dolby-Surround-Erfahrung. Genießen Sie Spiele oder hören Sie Musik mit einem Sound in Studioqualität. Robustes Gehäuse: Der Displayschutz des POCO X3 PRO befindet sich auf Niveau der Top-Smartphones von Xiaomi. Durch die verbesserte Fallleistung übersteht das Smartphone auch Stürze von bis zu 1,6 Meter auf harte und raue Oberflächen. Das Corning Gorilla Glass 6 bietet zudem einen verbesserten Kratzschutz.

Der Displayschutz des POCO X3 PRO befindet sich auf Niveau der Top-Smartphones von Xiaomi. Durch die verbesserte Fallleistung übersteht das Smartphone auch Stürze von bis zu 1,6 Meter auf harte und raue Oberflächen. Das Corning Gorilla Glass 6 bietet zudem einen verbesserten Kratzschutz. Stundenlanges Surfen: Mit dem 5.160 mAh Akku können Sie stundenlang surfen, spielen oder Musik hören. Dank des 33 W Fast-Charge haben Sie das Xiaomi POCO X3 PRO zügig wieder aufgeladen. Einem grenzenlosen Spaß steht so nichts im Weg.

Bestellen Sie jetzt das Xiaomi POCO X3 PRO für nur 259,99!

Xiaomi POCO X3 PRO: Weitere technischen Details

Displayanzeige LCD Artikelmaße 16,45 x 7,61 x 0,81 cm\t Gewicht 215 Gramm Speicherkapazität 256 GB Betriebssystem Android 10.0

Das Xiaomi POCO X3 PRO wird mit Kopfhörer geliefert, sodass Sie gleich eintauchen können in die Welt der Spiele oder Podcasts. Das Top-Smartphone ist in den Farben Schwarz, Blau und Bronze erhältlich. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

