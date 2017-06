Angemerkt: Gutes Zeichen

Torsten Frings, Trainer des Bundesliga-Absteigers SV Darmstadt 98,tut nach einem Auftakt mit lediglich 14 Spielern gut daran, noch nicht von großen Saisonzielen zu reden. Von Holger Appel

Die Lücken im Profikader für die 2. Bundesliga sind einfach noch zu groß, da kann, wird und muss noch viel passieren bis zum 31. August, dem Ende der Transferperiode. Das gilt natürlich auch für viele Kontrahenten in der 2. Liga. Da ist zurzeit noch jede Prognose schwierig.

Viel wird davon abhängen, ob die Lilien in der Lage sind, Publikumsliebling Hamit Altintop zu halten. Der einstige Profi des FC Bayern und von Real Madrid wäre eine große Nummer für die 2. Liga, vorausgesetzt, er bleibt gesund und fit. Auch der Nürnberger Tobias Kempe, vor gut zwei Jahren mit seinem Tor im letzten Zweitligaspiel gegen den FC St. Pauli der Darmstädter Aufstiegsheld, würde mit seinen Standards der neuen Mannschaft gut zu Gesicht stehen. Dass Kapitän Aytac Sulu, in der Defensive ein Bollwerk und im Angriff immer wieder für einen Kopfballtreffer gut, den Darmstädtern erhalten bleibt, ist ein richtig gutes Zeichen.

Der Abgang von Marcel Heller nach vier Jahren schmerzt hingegen, er kann mit seiner enormen Schnelligkeit große Lücken in die gegnerische Abwehr reißen. Ihn zu ersetzten, wird schwierig. Ob Jan Rosenthal bleibt oder geht, ist wohl nicht entscheidend mit Blick auf die neue Saison in der 2. Liga.

Trainingsauftakt bei Darmstadt 98: Bilder Zur Fotostrecke

Doch welche Rolle wird Weltmeister Kevin Großkreutz spielen? Das ist wohl die spannendste Frage. Kann er an seine Glanztage im Dortmunder Trikot anknüpfen? Das ist nur schwer vorstellbar. Sollte er aber als Teamplayer funktionieren, hätten die Lilien alles richtig gemacht mit seiner Verpflichtung. Vermutlich tut ihm ein von allen geachteter Leitwolf wie Kapitän Aytac Sulu gut, der ihn zur Not auch mal kräftig durchschütteln würde.

Rubriklistenbild: © op-online.de