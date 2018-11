Aufsteiger wird für Schuster „harte Nuss“

Darmstadt - Es gehört zu den ritualisierten Abläufen im Alltag des Fußballgeschäfts, vor den Spielen zu ermitteln, wer der Favorit ist. Von Jakob Böllhoff

Man möchte ja gerne wissen, worauf man sich da einlässt am Wochenende, und hinterher kann man sich womöglich freuen, dass nicht der Favorit gewonnen hat, sondern der Außenseiter. Fußball, du Frechdachs. Hast’s einfach wieder andersrum gedreht. Dummerweise gibt es in der zweiten Bundesliga exakt zwei Teams, die immer Favorit sind. Die verirrten Erstligisten 1. FC Köln und Hamburger SV, die am Montag (20.30 Uhr) aufeinandertreffen. Ansonsten gibt es die anderen 16 Teams, alle in etwa gleich stark oder schwach, je nach Sichtweise.

Weshalb Dirk Schuster, der Trainer des SV Darmstadt 98, wenig Verständnis für den Gedanken zeigt, sein Team könne sich am heutigen Samstag (13 Uhr) gegen den Aufsteiger 1. FC Magdeburg (15.) in der Favoritenrolle wiederfinden. „Das wird eine harte Nuss“, glaubt Schuster, „eine Partie auf Augenhöhe.“

Die „Lilien“, die sich gerne weiter ins Tabellenmittelfeld absetzen würden, wissen, wie es ist, den Magdeburgern direkt in die Augen zu sehen. Gleich zu Beginn der Saison, in der ersten DFB-Pokalrunde, hatten die Südhessen das zweifelhafte Vergnügen, in Sachsen-Anhalt zu spielen. Sie gewannen ein hart umkämpftes Spiel mit 1:0 und zogen in die zweite Runde ein, wo sie am vergangenen Mittwoch am Bundesligisten Hertha BSC (0:2) scheiterten. Der stabile Auftritt gegen die individuell klar überlegenen Hauptstädter hat dem SVD Zuversicht gegeben, dass das 2:0 zuletzt gegen Greuther Fürth einen belastbaren Trend gründete nach vier Niederlagen in Folge.

„Ich bin sehr optimistisch, wenn ich die letzten Auftritte sehe“, sagte Schuster: „Auf diesem Weg wollen wir gegen Magdeburg weitermachen.“ Die Viererkette mit Rechtsverteidiger Tim Rieder, dem Innenverteidigerduo Marcel Franke/Aytac Sulu und Linksverteidiger Fabian Holland hat sich gefunden. Davor schiebt Kettenhund Slobodan Medojevic verlässlich Dienst im defensiven Mittelfeld. Personelle Sorgen plagen Schuster nur im Angriff. Spielmacher Marvin Mehlem droht mit einer Sprunggelenksverletzung auszufallen.