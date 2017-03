Chance für SVD tendiert gegen Null

darmstadt - Die Lage im Abstiegskampf ist so gut wie aussichtslos, doch verschenken will Schlusslicht Darmstadt 98 auf der Abschiedstournee durch die Stadien der Fußball-Bundesliga nichts.

„Wir werden uns mit allem wehren, was uns zur Verfügung steht“, kündigte „Lilien“-Trainer Torsten Frings vor dem Gastspiel beim Tabellenzweiten RB Leipzig am Samstag (15. 30 Uhr) an.

Der kecke Aufsteiger, der zuletzt allerdings schwächelte, sei natürlich „absoluter Topfavorit“, betonte Frings. „Es wird ein hartes Stück Arbeit. Aber wenn man alles gibt, besteht immer eine Chance.“ Geht es nach der Statistik in dieser Saison, tendiert diese jedoch gegen Null: In bisher zwölf Auswärtsspielen holten die Südhessen keinen einzigen Punkt.

Das würde Frings nur zu gerne ändern. Zumal die Sachsen zuletzt zweimal nacheinander als Verlierer vom Platz gingen. „Es ist fantastisch, wie Leipzig die Liga rockt. Wir hoffen aber, dass sie noch ein paar Probleme haben“, erklärte der Coach und gab die Marschroute aus: „Wir werden versuchen, Räume zu bekommen und zu spielen.“ Fehlen werden die Mittelfeldspieler Peter Niemeyer und Jeromé Gondorf. Der Einsatz von Leipzig-Leihgabe Terrence Boyd ist fraglich. Immerhin kehrt Abwehrchef Aytac Sulu zurück, der trotz einer Ausstiegsklausel im Vertrag die Mannschaft auch in der kommenden Saison anführen soll. „Wir hoffen, dass wir ihn überzeugen können, hierzubleiben“, sagte Frings. - dpa