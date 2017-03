Darmstadt 98 auf „Abschiedstournee“

Darmstadt - Der Bundesliga-Abstieg von Darmstadt 98 ist kaum noch zu vermeiden. Bei den "Lilien" haben die Planungen für die nächste Saison deshalb schon lange begonnen.

Für den SV Darmstadt 98 beginnt am Samstag mit dem "kleinen Derby" gegen Mainz 05 die vermeintliche Abschiedstournee aus der Fußball-Bundesliga. Die restlichen Spiele genießen, die nächsten Gegner ärgern - das hat Trainer Torsten Frings nach dem bitteren 0:2 bei Werder Bremen als Ziel für das letzte Drittel dieser Saison ausgegeben. Sollte es wie erwartet nichts mehr werden mit dem Klassenverbleib, sind die kommenden Monate aber auch schon so etwas wie eine wertvolle Vorbereitungszeit für die Zweitliga-Saison.

"Es geht darum, die Weichen für die Zukunft zu stellen", sagt "Lilien"-Präsident Rüdiger Fritsch. Zentrale Figur in dieser Planung ist Trainer Frings. Der frühere Nationalspieler hat einen Vertrag in Darmstadt, der über die Saison hinaus gültig ist. "Ich habe bewusst für die 2. Liga unterschrieben", sagte er in dieser Woche vor Journalisten. "Ich bin ja nicht so blauäugig, dass ich nicht wüsste, worauf ich mich einlasse." Frings kann also in den kommenden Wochen schon einmal mögliche neue Spieler sichten und auch bewerten, wer aus dem aktuellen Kader für einen Neuaufbau in der 2. Bundesliga geeignet ist oder nicht.

Immerhin 12 Spielerverträge gelten auch ligaunabhängig für die nächste Saison: die von Patrick Banggaard, Aytac Sulu, Peter Niemeyer, Wilson Kamavuaka, Terrence Boyd, Jerome Gondorf, Daniel Heuer Fernandes, Michael Esser, Sandro Sirigu, Immanuel Höhn, Fabian Holland und Markus Steinhöfer. Hinzu kommen noch die derzeit an andere Vereine ausgeliehenen Roman Bezjak und Yannick Stark.

Doch auch als Bundesliga-Absteiger würde Darmstadt in der nächsten Saison nicht zu den Favoriten für den Wiederaufstieg zählen - dazu haben andere Vereine selbst in der 2. Bundesliga wesentlich bessere sportliche und wirtschaftliche Möglichkeiten. Der ohnehin schon geringe Lizenzspieler-Etat müsste von aktuell rund 21 Millionen Euro nach einem Abstieg noch einmal halbiert werden. Die "Lilien" fürchten deshalb sogar eher das abschreckende Beispiel eines anderen Vereins: Der SC Paderborn spielte noch vor zwei Jahren in der Bundesliga und kämpft jetzt sogar in der Dritten Liga gegen den Abstieg.

Dass es in Darmstadt genauso schnell bergab wie einst bergauf geht - das wollen sie in diesem Verein unbedingt vermeiden. "Unser Ziel ist es, Darmstadt 98 langfristig im Profifußball zu etablieren", sagte Fritsch. Deshalb habe man bei der Verpflichtung von Frings in der Winterpause auch "bewusst keinen Retter gesucht". Ein Verdienst des neuen Trainers ist, dass die Stimmung in Darmstadt trotz der nahezu aussichtslosen sportlichen Situation nach wie vor positiv ist.

Das erinnert an das Beispiel Hannover 96 unter seinem Trainer Daniel Stendel in der vergangenen Saison. Da standen die Niedersachsen auch schon früh als Absteiger fest. Unter Stendel fiel die Mannschaft aber nicht auseinander, sondern verabschiedete sich mit ordentlichen Leistungen aus dem Oberhaus und entfachte dadurch sogar eine neue Aufbruchsstimmung. Das ist auch in Darmstadt das Ziel. (dpa)

