Darmstadt 98 mit Befreiungsschlag gegen Dynamo Dresden

Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 hat im ersten Spiel nach der Entlassung von Coach Dirk Schuster einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert.

Die Südhessen gewann am Samstag 2:0 (1:0) gegen Dynamo Dresden und schlossen in der Tabelle zu den Sachsen auf. Tobias Kempe (44. Minute) mit einem verwandelten Handstrafstoß und Serdar Dursun (85.) schossen vor 11.330 Zuschauern die Tore. In einem mäßigen Zweitligaspiel bestimmten zunächst Zweikämpfe das Geschehen. Nach vorn ging wenig. Dzenis Burnic (5.) und Linus Wahlquist (36.) vergaben gute Möglichkeiten für die Sachsen.

Darmstadt war nur bei Standards gefährlich. Einen nutzte Kempe zur Führung. Nach Wiederanpfiff agierte Dynamo offensiver und hatte wesentlich mehr Ballbesitz als die Gastgeber. Der eingewechselte Baris Atik brachte viel Schwung, scheiterte aber mit seinem Schuss am Pfosten (56.). Dursun nutzte dann einen Konter zur Entscheidung. (dpa)