Darmstadt 98 holt Offensivmann aus Hoffenheim

Darmstadt - Der abstiegsbedrohte SV Darmstadt 98 hat sich für die Rückrunde mit einem neuen Offensivspieler verstärkt. Baris Atik wird von Bundesligist Hoffenheim ausgeliehen.

Der SV Darmstadt 98 hat in der Offensive für die Rückrunde noch einmal nachgelegt. Die „Lilien“ leihen den 23-jährigen Baris Atik bis zum Saisonende von der TSG 1899 Hoffenheim aus. „Mit Baris erhalten wir einen trickreichen Spieler, der uns mit seiner Qualität in Eins-gegen-eins-Situationen mehr Möglichkeiten in der Offensive verleiht“, sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster. Atik war zuletzt von Hoffenheim an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen, für den er in der laufenden Spielzeit zwölf Zweitligaspiele und zwei Partien im DFB-Pokal bestritt.

„Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass die Lilien den Klassenerhalt schaffen“, sagte Atik, der in der vergangenen Saison leihweise für Sturm Graz auflief, beim österreichischen Erstligisten erzielte er in 16 Partien fünf Tore. In der Saison 2016/17 absolvierte er für Hoffenheim zudem drei Bundesliga-Spiele, ansonsten wurde er meist in der Reserve in der Regionalliga eingesetzt. In den Nachwuchs der Kraichgauer war Atik 2012 gewechselt, zuvor war er insgesamt elf Jahre in den Jugendteams von Waldhof Mannheim aktiv gewesen. (dani)