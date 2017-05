Eingriff am Herzen bei Darmstadt-Profi Holland

Operation bereits in wenigen Tagen

Darmstadt - Linksverteidiger Fabian Holland vom SV Darmstadt 98 muss sich einem Routine-Eingriff am Herzen unterziehen. Der 26-Jährige ist am Samstag im letzten Heimspiel des Bundesliga-Absteigers gegen seinen Ex-Verein Hertha BSC noch dabei, soll aber am kommenden Montag operiert werden.