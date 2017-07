Darmstadt - Seit zwei Tagen bereitet sich Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 im Trainingslager in Haus im Ennstal auf die neue Saison vor. Dem Auftakt am Sonntagnachmittag folgten gestern zwei ausgiebige Einheiten.

Mittendrin Rückkehrer Tobias Kempe, der fast pathetische Worte zu seinem Comeback bei den Lilien fand - und auf den im Rennen um einen Stammplatz ein „Gigantenduell“ warten könnte. Kempe, der gegen eine hohe sechsstellige Ablöse nach einjährigem Gastspiel beim 1. FC Nürnberg zurück bei den Südhessen ist, zeigte keine Anlaufschwierigkeiten: Der 28-Jährige zählte zu den Siegern beim Torschuss-Wettbewerb. „Es ist, als wäre ich nie weg gewesen“, sagte der Mittelfeldspieler, den die Lilien auch aufgrund seiner Standards ins Team geholt haben.

Vor allem habe er nun „mega Bock aufs Bölle“, sagte Kempe und geriet ins Schwärmen: „Ich habe es komplett vermisst, dort zu spielen. Wie die Fans dort hinter der Mannschaft stehen, ist unglaublich.“ Auch in seiner Nürnberger Zeit habe ihn der SVD nie losgelassen: „Ich habe jedes Spiel geguckt.“ Jetzt könne er es kaum erwarten, in jenes Stadion zurückzukehren, das im Vergleich zu vielen größeren Komfort vermissen lässt: „Der Charme ist unersetzlich.“ Möglichst unersetzlich will Kempe auch fürs Darmstädter Trainergespann werden. Gerade auf der linken offensiven Außenbahn könnte er sich durchsetzen, zumal die Alternativen dort eher Spieler wären, die bislang meist auf anderen Positionen eingesetzt wurden.

Doch gerade Kevin Großkreutz freundet sich momentan mit der linken offensiven Seite an, was auf einen direkten Konkurrenzkampf mit Kempe, hinauslaufen könnte. Bekanntgegeben hat der Verein die Anstoßzeiten für die beiden Testspiele am heutigen Dienstag: Um 16 Uhr spielt die eine Hälfte des Darmstädter Kaders in Windischgarsten gegen eine Auswahl vertragsloser spanischer Profis. An selber Stelle folgt um 18 Uhr die Begegnung der restlichen Lilien-Spieler gegen den tschechischen Erstligisten FC Vysocina Jihlava. (jd)