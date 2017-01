Lilien starten Trainingslager in Spanien

Rosenthal kommt nach

Darmstadt - Für eine Woche verlagern die Darmstädter Lilien ihr Training ins wärmere San Pedro del Pinatar. Mittelfeldspieler Jan Rosenthal kommt nach, er ist am Samstag Papa geworden.

Mit 25 Spielern hat Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 am Freitag sein einwöchiges Trainingslager in Spanien aufgenommen. Komplett fehlen wird in San Pedro del Pinatar nur der ukrainische Offensivspieler Denis Olejnik (Meniskus-OP). Mittelfeldakteur Jan Rosenthal reist nach der Geburt seiner Tochter am Samstag nach. Zudem ist der vereinslose Außenverteidiger Markus Steinhöfer dabei, der sich unter dem neuen Chefcoach Torsten Frings für ein Engagement bei den "Lilien" empfehlen möchte. Nach der Ankunft am Freitagmittag stand eine erste Trainingseinheit auf dem Programm. Während des Aufenthalts in Spanien sind Testspiele gegen den Drittligisten Preußen Münster (9. Januar) und zwei Tage später gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk geplant. Das erste Bundesligaspiel bestreitet das Tabellenschlusslicht am 21. Januar zuhause gegen Borussia Mönchengladbach.